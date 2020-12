Mercato, Avec le Brexit, la Premier League revoit sa copie, la Ligue 1 pas épargnée ?

En sortant de l’Union Européenne, le Royaume-Uni va également modifier ses conditions pour pouvoir jouer en Angleterre pour les étrangers européens.

En ratifiant le fameux « arrêt Bosman » durant les années 90, le football européen avait connu un grand chamboulement avec enfin la possibilité pour les clubs de signer plus de trois joueurs étrangers. Une avancée dont la avait profité mais également été confrontée. Pendant de très longues années, la Première Division avait réussi à garder ses jeunes espoirs comme Thierry Henry et consorts mais cet arrêté avait redistribué les cartes, avec un exode de plus en plus nombreux de jeunes joueurs pas ou à peine professionnels vers des cadors européens.

Ce système est-il voué à disparaître dans les années à venir ? Les dernières décisions prises par le gouvernement britannique pourrait favoriser l’émergence des pépites françaises au sein de notre . En effet, le plan des instances du football anglais a été ratifié par le gouvernement en vue du Brexit et de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Une décision politique qui a également des conséquences sur le football anglais et ce, dès le 31 décembre 2020.

A travers le départ de l’UE du Royaume-Uni, la va devoir adopter de nouvelles règles comme celle de l’interdiction de signer des joueurs mineurs comme le veut la FIFA. A partir de janvier 2021, il sera désormais impossible de revoir des épisodes tels que celui de Paul Pogba au moment de son départ du Havre à seulement 16 ans. Les clubs anglais ne pourront désormais recruter que trois joueurs entre 18 et 21 ans par mercato et seulement six joueurs étrangers.

La formation anglaise privilégiée

Les joueurs européens qu’ils évoluent en , en ou en seront désormais logés à la même enseignes que les joueurs africains ou sud-américains. Ils seront considérés comme des joueurs extra-communautaires et devront donc avoir un permis de travail, délivré par les autorités anglais, pour pouvoir rejoindre l’une des quatre divisions professionnelles anglaises.

Les critères se baseront sur un système de points, basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale et dans les catégories de jeunes, le prestige du club dont il provient (niveau de son championnat, classement dans ce championnat, parcours en compétitions européennes) et son nombre d'apparitions avec ce club (basées sur les minutes de la ligue nationale et des compétitions continentales).

Des conditions assez compliquée qui pourraient freiner certains départs. Bonne ou mauvaise nouvelle finalement pour la Ligue 1 ? Une chose est sûre, les prochains mercatos seront chamboulés.