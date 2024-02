Manu Petit prédit un avenir sombre à Mbappé

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a le potentiel de provoquer un feu d'artifice

Mbappe est l'un des trois Français à avoir marqué en finale de Coupe du monde, avec un triplé en finale de l'édition 2022, tandis qu'un autre membre de ce groupe d'élite a remis en question sa décision de rejoindre le Bernabeu.

Emmanuel Petit, qui a joué pour des clubs tels qu'Arsenal, Chelsea et, pendant une saison, Barcelone, affirme que le transfert imminent de la star du PSG à Madrid pourrait mal tourner.

L'article continue ci-dessous

"Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème, non seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership", a déclaré l'auteur du dernier but français lors de la finale de la Coupe du monde 1998 à AS.

"Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et si Mbappé va à Madrid, il devra jouer en tant qu'attaquant, comme il l'a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n'est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions et pas de réponses.

"Nous sommes tous fatigués en France. Tous les six mois, c'est toujours la même histoire sur la table. Comment ça va ? Tu vas rester ? Est-il heureux ? Avez-vous pris un bon petit déjeuner ce matin ? A-t-il fait ses besoins correctement ?

"En France aussi, nous en avons assez. Je peux comprendre que les joueurs soient aussi contrariés par cette situation, parce que toute l'attention est toujours sur Mbappé. On ne parle pas du PSG, on parle toujours de Mbappé.

"Donc ça peut être un problème pour certains joueurs de gérer cette situation".