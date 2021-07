Mané s'attend à une grande saison avec Liverpool

Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, est certain que lui et ses coéquipiers réaliseront une grande campagne cette saison.

Sadio Mané pense que la campagne 2021-22 sera positive pour lui et Liverpool. L'attaquant sénégalais s'attendant à de grandes choses d'une équipe des Reds regénérée et en pleine forme.

L'équipe de Jurgen Klopp a connu une campagne délicate en 2020/2021, en raison des blessures à répétition au sein de son groupe qui ont entravé sa marche en avant. Malgré toutes ces contraintes, ils ont réussi à arracher la troisième place qualificative pour la Ligue des champions. Après s'être ressourcés pendant l'été, les Merseysiders sont maintenant de retour et prêts à se lancer dans une nouvelle bataille avec l'objectif de renouer avec la gloire.

Mané, qui a marqué 16 buts la saison dernière, a déclaré au site officiel de Liverpool lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait en meilleure forme désormais : "Oui, bien sûr. Je pense qu'il est toujours important en tant que joueur de faire une pause parce que je peux dire depuis que je suis venu à Liverpool, c'était la première fois que j'avais quatre semaines ou plus de vacances, donc je pense que cela aide parfois beaucoup. J'ai pu voir dès le premier jour que tout le monde avait l'air bien, ce qui pour moi était incroyable ! Je ne me plains pas d'avoir une semaine ou deux semaines de vacances, mais je pense que c'est toujours plus [utile] pour nous d'avoir cette longue période de vacances. En même temps, nous avons travaillé sur des entraînements individuels [pendant l'été], ce qui est également important car vous avez pu voir dès le premier jour que tout le monde avait l'air en forme et prêt à partir pour la nouvelle saison."

"Agréable de voir l'équipe au complet"

Mané est aussi très motivé pour faire mieux sur le plan statistique: "Et bien, je pense comme je l'ai dit au début. Ce n'était pas la meilleure saison que j'ai connue, je le reconnais. Comme je l'ai toujours dit, cela peut arriver dans le football, mais je pense que ce ne sera pas la même [prochaine] saison. Bien sûr, je suis plus prêt, mentalement, physiquement, tout, donc je pense que ce sera pour moi une saison excitante".

Klopp a pu enregistrer plusieurs retours durant l'été, comme ceux de Van Dijk et de Joe Gomez, et cela donne à Mané une bonne raison d'être optimiste avant le match d'ouverture de la saison contre Norwich, programmé le 14 août. "Je ne parke pas qu'en mon nom, je pense que tout le monde [est excité] ! En tant que joueur, nous devenons tous comme des fans parce que si vous voyez votre coéquipier reprendre l'entraînement et se remettre en forme, vous dites simplement 'Wow !'", a-t-il confié. Quand je vois Virgil, Joe et Joel, après chaque séance d'entraînement, je dis : 'Mon ami, comment te sens-tu ?' parce que je pense que le fait que tout le monde soit de retour dans l'équipe est tout simplement incroyable. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire pour l'équipe et pour nous la chose la plus importante est le collectif. Donc avoir ces joueurs en forme et à 100% c'est excellent".