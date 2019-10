Mandzukic vers Man United en janvier

Indésirable à la Juventus, Mario Mandzukic est pressenti pour rebondir du côté de Manchester United dès le prochain mercato.

serait proche de faire signer l'attaquant de la , Mario Mandzukic. Les Red Devils sont confiants quant au fait que la Juventus la proposition de 10M€ pour le vice-champion du monde vu qu'ils cherchent désespérément à le vendre. Mandzukic devrait signer un contrat de 18 mois jusqu'à l'été 2021 et toucherait un salaire de 5M€ par an.

Les Red Devils n'ont pas réussi à marquer plus d'un but dans un match depuis leur victoire 4-0 contre lors du premier week-end de la saison. Ils languissent actuellement à la 12e place de la et prospectent sur le marché pour dénicher l'oiseau rare en attaque et remonter au classement général.

L'article continue ci-dessous

Mandzukic a connu quatre excellentes années à la Juventus depuis son arrivée de l'Atletico Madrid en 2015, remportant quatre titres de champion d' consécutifs et marquant 44 buts en 162 participations. Mais, c'est un peu plus difficile pour lui depuis l'entame de la saison en cours. Le nouvel entraîneur bianconero, Maurizio Sarri, a estimé que l'attaquant croate ne convenait pas à son style de football.

Des clubs chinois et américains lui rodent autour

L’ancien joueur du n’a pas joué une minute durant la campagne en cours et n’a pas pu participer aux matches de Ligue des Champions car non retenu pour cette épreuve. La Juventus a passé la seconde moitié de l'été à essayer de se débarrasser de Mandzukic et l'a même proposé à United juste avant la clôture du mercato.

Le finaliste de la 2018, auteur notamment d'un but décisif en demi-finale contre l' , a rejeté la possibilité de rejoindre le club qatarien Al Rayyan le mois dernier. Il a aussi suscité l’intérêt de quelques formations en et aux États-Unis, mais United est confiant par rapport à ses chances de boucler l'opération.