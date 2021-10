Mandanda soutenu par les supporters de l’OM

Ecarté par Jorge Sampaoli depuis un mois, Steve Mandanda peut au moins compter sur l’appui des fans olympiens.

Alors qu’il est le joueur le plus ancien de l’effectif marseillais et aussi celui qui compte le plus de matches dans l’histoire du club, Steve Mandanda se retrouve écarté du onze de départ phocéen depuis environ un mois. Jorge Sampaoli, l’entraineur, lui préfère Pau Lopez.

La situation est certainement difficile à vivre pour l’intéressé, même s’il ne s’en est pas plaint publiquement. A 36 ans, il se retrouve à tenir le rôle de remplaçant qu’il n’a pratiquement jamais connu dans sa carrière. Un déclassement qui lui a aussi couté sa place en sélection. Didier Deschamps l’ayant écarté de son groupe pour les matches d’octobre.

D’après les révélations faites par L’Equipe, le « Fenomeno » trainerait son spleen dans le vestiaire olympien. Il ne comprend pas le traitement qui lui est réservé, et encore moins le timing de son éviction.

L'article continue ci-dessous

Mandanda n’est pas tout seul dans son combat

Et il n’est pas le seul à être dans le flou. C’est aussi le cas d’une bonne partie des supporters olympiens. Le groupe des Dodgers s’est par exemple manifesté pour dénoncer le « traitement injuste » dont est victime l’un des cadres de l’équipe.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, ce groupe historique a qualifié la mise à l’écart de Mandanda comme « le seul bémol dans un ciel à nouveau bleu ». « Sachant que les seuls critères sont sportifs, comment expliquer cette situation ? Mandanda a toujours été exemplaire, comme joueur, comme équipier, et surtout, exemplaire comme capitaine de route. C'est un manque de respect, d'autant qu'aucune explication logique ne vient justifier cette décision. Espérons simplement que la longue histoire qui le lie à l'OM ne se terminera pas sur cette note négative. Il Fenoméno mérite mieux que cette fin dans l'anonymat », pouvait-on également lire dans le communiqué.

Tout en se rangeant du côté de leur portier préféré, les fans olympiens ont quand même souligné le très bon travail qui est actuellement effectué par la direction et aussi l’entraineur : "Huit mois après les incidents de la Commanderie, l'OM est le dauphin du PSG et le jeu pratiqué par les hommes de Sampaoli enchante les supporters mais aussi les observateurs. Le plaisir est revenu, les tribunes à nouveau pleines à craquer s'enflamment comme à l'époque d'un autre fou, Marcelo Bielsa."