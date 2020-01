Steve Mandanda : "Personne ne quitte l'OM cet hiver"

Steve Mandanda, le gardien marseillais, a indiqué qu’il était très serein pour la période de fin de mercato. Il ne redoute aucun départ.

André Villas-Boas, le coach marseillais, avait indiqué il y a quelques jours qu’il avait hâte que le marché des transferts s’achève. Le Portugais était préoccupé à l’idée de voir un ou plusieurs de ses joueurs partir alors qu’il a un effectif très réduit. Une crainte justifiée par le fait que sa direction ait fait venir un spécialiste des ventes en , en la personne de Paul Aldridge.

Le technicien lusitanien est pressé d’être à février, mais ce n’est pas le cas de son capitaine Steve Mandanda. Pour ce dernier, il n’y a aucune raison de craindre un départ de dernière minute. « Dans le foot, il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. Mais l'état d'esprit de ce groupe, c'est que tout le monde veut rester, tout le monde veut terminer cette aventure, a-t-il assuré en conférence de presse ce lundi. Déjà, avant toute chose, on est revanchards par rapport à la saison dernière. Ensuite on a un groupe qui est vraiment solidaire, qui est uni, qui vit bien, avec un staff en qui on a toute confiance et des résultats qui sont plaisants. À partir de là, on a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la ».

Pour rappel, la principale rumeur qui a circulé du côté de Marseille récemment c’est celle qui concerne Dimitri Payet. Le Réunionnais était pressenti pour effectuer un retour à West-Ham. Une option totalement écartée par son coach.