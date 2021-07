Mandanda dans le viseur du LOSC

L’expérimenté portier de l’OM pourrait prendre la direction du LOSC avant la fin du mercato.

Joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique Marseille, Steve Mandanda pourrait finir sa carrière ailleurs qu’au Vélodrome. Le portier de 36 ans aurait actuellement des touches avec le club champion de France, le LOSC.

Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, les premiers contacts auraient déjà été établis entre les Dogues et le gardien de 36 ans. Lille et son nouveau coach Jocelyn Gourvennec songeraient au « Fenomeno » pour pallier le départ de Mike Maignan.

En effet, les Nordistes sont toujours amoindris dans ce secteur très important. D’autres cibles avaient été visées, comme le Suédois Robin Olsen ou le Serbe Predrag Rajkovic mais cela n’a rien donné. A présent, ils penseraient donc au champion du monde tricolore.

Mandanda pourrait se laisser séduire

Lille pourrait tirer profit du recrutement de Mandanda et la réciproque est également vraie. Son statut à l’OM ayant été remis en question cet été avec la venue de Pau Lopez en provenance de l’AS Roma, le chevronné gardien de but a la possibilité de conserver un temps de jeu régulier en rejoignant le LOSC et être ainsi en position d’étirer son parcours international. Ça serait l’idéal en vue de la Coupe du Monde 2022 qu’il rêve de disputer.

Il n’est pas sûr cependant que Marseille accepte de se séparer de son taulier, même si ce dernier n’incarne plus l’avenir. Le vécu de Mandanda, ainsi que son poids dans le vestiaire, demeurent très importants et surtout très précieux pour une équipe qui vise le top 3 de la Ligue 1.