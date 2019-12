ManCity - Guardiola - "Le titre ? C'est bien que l'équipe y croit"

Malgré onze points de retard sur Liverpool avant d'affronter Burnley ce mardi, Pep Guardiola ne veut pas s'avouer vaincu dans la course au titre.

Tenu en échec par ce week-end, compte désormais 11 points de retard sur en - et trois sur Leicester. Autant dire que les Citizens n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent continuer de croire en un troisième sacre consécutif au moment de se déplacer à ce mardi (21h15).

"C'est toujours difficile contre toutes les équipes, a toutefois prévenu Pep Guardiola en conférence de presse. Ce qu'ils font ils le font parfaitement. Ils jouent vite avec Barnes et Wood et arrivent vite sur les ailes. Ils sont très bons sur les seconds ballons et marquent beaucoup sur coups de pied arrêtés donc nous devons nous adapter et jouer notre style."

L'entraîneur catalan a également évoqué la course au titre et la très bonne série de Leicester, actuellement deuxième après sa victoire contre . "C'est typique pour ce championnat dans son histoire d'avoir beaucoup, beaucoup d'équipes impliquées.

L'article continue ci-dessous

"Les années passées il y en avait seulement une ou deux mais Leicester est là et ils font les choses incroyablement bien. Brendan [Rodgers] a changé la façon dont ils jouent. Nous le savions quand nous avons joué contre eux l'an dernier et ils continuent de très bien jouer.

"La course au titre ? C'est bien qu'ils (les joueurs) y croient. Ils doivent croire que nous allons gagner demain [mardi]. C'est un fait. Nous devons penser à ce que nous devons faire pour gagner les matches et jouer à peu près comme lors des dernières rencontres, comme Newcastle et excepté 20 ou 25 minutes. Nous devons être plus solides et marquer sur nos occasions."

Enfin, l'ancien manager du Barça et du Bayern a confirmé que Sergio Aguero ne reviendrait pas avant le derby contre , programmé ce samedi (18h30). "Il ne sera pas prêt pour le derby, mais ensuite nous verrons."