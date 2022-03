Mancini : « Nous devons accepter cette défaite »

L'Italie a manqué la qualification pour Qatar 2022 après avoir perdu contre la Macédoine du Nord jeudi soir (0-1). Une sortie de route inattendue et qui a plongé le pays dans un véritable marasme. C’est la deuxième fois de suite que la Squadra Azzurra se retrouve à quai pour le tournoi planétaire.

En tant que sélectionneur de l’équipe, Roberto Mancini est l’un des principaux responsables de cette faillite. Et le très respecté technicien n’a pas fui ses responsabilités.

Ce dimanche, sur les réseaux sociaux et après avoir pris la peine de digérer le revers, il a fait part de ses sentiments. "Le football peut parfois être une métaphore impitoyable de la vie. L'été dernier, nous étions au sommet de l'Europe après avoir réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de l'équipe nationale. Il y a quelques heures, nous nous sommes réveillés à l'un des points les plus dramatiques. Nous sommes passés d'une joie totale à une déception frustrante ».

L'article continue ci-dessous

Mancini veut « réfléchir et comprendre »

Après avoir dressé ce terrible constat, l’ancien manager de Manchester City s’est voulu philosophe et a transmis un message d’espoir aux tifosi de La Nazionale : « C'est vraiment difficile à accepter, mais accepter les défaites dans la vie fait partie d'un chemin sain de croissance humaine et sportive. Prenons le temps de réfléchir et de comprendre clairement. La seule chose à faire maintenant est de relever la tête et de travailler pour l'avenir ».

Enfin, Mancini a conclu sa publication en rendant hommage au public de Palerme, qui avait été à fond derrière les joueurs de la première à la dernière minute de la partie. "Merci au public de Palerme pour sa chaleur et merci à tous les supporters qui nous ont toujours donné de l'enthousiasme et de l'affection".