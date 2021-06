Mancini : "Jouer à Wembley doit être un plaisir"

Le sélectionneur italien se réjouit d'évoluer à Wembley pour le huitième de finale face à l'Autriche, un "grand stade".

Wembley est prêt à s'illuminer pour Italie-Autriche. L'Euro 2020 entre dans sa phase la plus chaude, la phase à élimination directe où les huitièmes de finale lancent le cruel lot de rencontres fatidiques.

Roberto Mancini, avant le match qui attend les Azzurri, a pris la parole en conférence de presse pour rassurer l'équipe. "Jouer à Wembley doit être un plaisir, a-t-il assuré. Il y a des joueurs qui ne jouent jamais là, dans un tel stade c'est magnifique.

"Quand on joue au football, on veut jouer dans des stades comme celui-là. Je pense qu'il faut du bonheur : il faut du respect pour un tel temple, je suis sûr que les garçons vont bien jouer.

"Nous allons jouer devant 25 000 spectateurs et c'est déjà important. C'est bien, cela donne une atmosphère différente : quelque chose de spécial a été créé à Rome, mais c'est un championnat européen itinérant. Wembley est un stade fantastique et il y aura une grande ambiance."

Sur la formation qui débutera face aux Autrichiens, Mancini est resté vague. "Nous sommes calmes, nous pouvons compter sur de bons joueurs. Celui qui jouera continuera à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Attendons demain pour avoir des doutes, voyons demain mais nous y sommes plus ou moins.

"Ils [les joueurs] me mettent tous en difficulté dans ces compétitions. C'est un plaisir pour moi, de pouvoir compter sur des joueurs qui sont en excellente condition et mentalement calmes. Lorsque vous faites des choix, onze choix, les autres seront là, prêts à entrer et à changer la donne. Pour nous, cela doit être une chance."

"C'est le premier, si nous pouvons gagner le second demain, ce sera plus facile. Nous aurons besoin d'un grand match, l'Autriche a de la qualité, est agressive, nous aurons besoin d'un grand match."

Mancini, enfin, a parlé de la non-sélection de Moise Kean pour ce tounroi : "Nous avons été désolés de ne pas l'amener, ainsi que Politano, Mancini et d'autres. Moise sait qu'il peut être un grand joueur de l'équipe nationale dans le futur, cela dépendra de lui comme des autres. Il a d'énormes qualités qu'il peut améliorer : je l'aime, je sais qu'il a de la qualité et pour nous, c'était une déception de le laisser de côté, lui et d'autres."