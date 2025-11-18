Claudio D'Amato

Correspondant football brésilien et américain

📝 Bio : Né en 1986, ensorcelé par le Dieu football depuis l’âge de 6 ans. Des étés post-scolaires passés entre les matinées au kiosque et les pages de journaux feuilletées m’ont donné très tôt la certitude de ce que je voulais faire plus tard : écrire sur le football, expliquer ce qui se passe sur ce rectangle vert, source d’émotions, qui parvient encore aujourd’hui à me stimuler et à me rendre heureux lorsque je monte les marches de la tribune de presse pour suivre Naples en tant que correspondant.

Des matchs à la télévision, une seconde vie au stade, des pensées transformées en mots en poursuivant un rêve devenu réalité. Raconter des Scudetti m’a confirmé à quel point je me sens privilégié d’avoir choisi cette voie : écrire des articles te libère et te passionne, les expériences sur le terrain offrent de la magie.

Journaliste publiciste depuis 2009, membre de la famille GOAL depuis 2011 : j’aime la tactique, je suis fasciné par tout ce qui appartient au peuple, je raffole de l’inattendu et de ceux qui partent de zéro. Humilité et simplicité, mais toujours avec la conviction d’y croire.

