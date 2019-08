Mancini : "J'aime Balotelli, mais je ne peux rien faire de plus pour lui"

Après l'avoir soutenu pendant une bonne partie de sa carrière, Roberto Mancini a reconnu que Balotelli reste incorrigible.

Mario Balotelli est sans club alors que la nouvelle saison s'apprête à démarrer en et ce n'est "pas normal" selon le sélectionneur italien, Roberto Mancini. Actuellement, il serait sur le point de rejoindre le club de sa ville natale, Brescia, après l'échec des négociations avec le géant brésilien Flamengo.

Pour rappel, il avait inscrit huit buts en 15 matches avec Marseille l’année dernière. Il avait aussi impressionné Nice l'année d'avant, mais ses exigences salariales du côté du Vélodrome ont fait qu'il s'est retrouvé libre cet été.

Mancini a coaché Balotelli à l’Inter et à . Et, il a aussi mis fin à la mise à l'écart du joueur en sélection, qui s'est étirée sur quatre ans, en le rappelant dès qu'il a été nommé patron des Azzurri en 2018. Le technicien italien a donc toujours soutenu son poulain. Mais, dans une interview récente accordée à la Gazzetta dello Sport, il a laissé transparaitre une certaine exaspération à l’égard de Super Mario.

"A 29 ans, et pour la deuxième année consécutive, moins de 10 jours avant le début du championnat, il n'avait toujours pas une idée précise de l'équipe où il allait jouer, a déploré Mancini. Il ne s'est pas préparé, il ne s'est pas entraîné régulièrement. Il doit réfléchir, ce n'est pas normal."

L'article continue ci-dessous

Sur la question de savoir si Brescia pourrait être la bonne option pour ce qui est de revenir dans le giron national italien, Balotelli a répondu: "La solution ne dépend pas de Brescia, mais de lui. Peut-être qu'en jouant plus près de chez lui, il se sentira plus à l'aise, mais ce n'est pas suffisant. Je l'aime, mais pour lui, je ne peux plus rien faire. Il doit penser qu'il est au milieu de sa carrière et qu'il a encore beaucoup à donner - s'il le souhaite bien sûr."

"Dommage de voir Kean partir"

Pour l'instant, les espoirs de Mancini pour mener l'attaque de la Nazionale sont bien plus susceptibles de reposer sur Moise Kean, qui a quitté la pour pendant l'intersaison. Bien qu'il considère le transfert comme une mauvaise nouvelle pour la Série A, l'expérimenté coach pense que ce transfert peut finalement profiter à son équipe nationale.

"C'est dommage car il est italien et international, a-t-il confié. Mais il va jouer dans un bon et difficile championnat, dans un club où ils ne gagnent pas depuis des années et doivent rendre l’équipe à nouveau compétitive. Cela peut l'aider à grandir; ma déception est plus personnelle. Mais nous savons maintenant que ce n'est plus le football d'il y a 20 ans, lorsque tout le monde venait jouer en Italie, le plus beau championnat de l'époque."