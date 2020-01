Manchester United voudrait récupérer Alexis Sanchez

Selon la presse anglaise, Manchester United serait intéressé par la possibilité de récupérer son ancien ailier Alexis Sanchez.

Et si Alexis Sanchez effectuait son retour à Old Trafford ? C’est l’hypothèse qui est évoquée pour l’international chilien par la presse anglaise ce samedi, et en particulier par Daily Star.

Le vice-président exécutif de , Ed Woodward, ne veut pas voir Alexis Sanchez vendu ou prêté à un autre club et est prêt à lui donner une autre chance à Old Trafford.

Actuellement prêté à l'Inter, Sanchez n'a fait que sept apparitions cette saison après avoir subi une grave blessure à la cheville en début de saison. Il a toutefois participé aux trois derniers matches des Nerazzurri et a réintégré dans l'équipe.

L'accord de prêt de l'Inter pour Sanchez ne comprenait pas d'option d'achat et Woodward pourrait exiger des frais importants pour lui cet été. Sanchez est sous contrat à MU jusqu'en 2022 et, dans l'état actuel des choses, il lui a été signifié qu'il rejoindrait United pour la présaison.



Ce mardi, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, a même confirmé face aux médias que l'international chilien était attendu en fin de saison du côté de Manchester. "Il vous prouvera que vous avez tort", a ainsi ajouté le technicien, confiant sur les qualités de celui qui a été tant décrié par le passé.