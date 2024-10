Manchester United : Ten Hag va toucher le jackpot !

Aston Villa vs Manchester United

Le licenciement d'Erik ten Hag coûterait une fortune à Manchester United, qui lui a accordé une prolongation d'un an cet été.

La défaite humiliante de Manchester United à domicile contre Tottenham dimanche a mis en péril le poste de Ten Hag, malgré la signature d'une prolongation d'un an cet été. Le Néerlandais aura droit aux matchs contre Porto et Aston Villa pour prouver sa valeur à Old Trafford, car il lui en coûterait 17,5 millions de livres sterling (23,4 millions de dollars), selon GOAL. Ten Hag aurait eu droit à environ 10 millions de livres sterling (13,4 millions de dollars) s'il avait été licencié l'été dernier.

Les Red Devils n'ont récolté que sept points lors de leurs six premiers matches de Premier League cette saison, ce qui les laisse déjà s'éloigner des meilleures équipes. C'est l'un des pires débuts de saison de Manchester United ces dernières années et il n'est pas surprenant de voir les fans commencer à se retourner contre leur entraîneur principal.

Ten Hag a encaissé des défaites assez accablantes au cours de son mandat, notamment une défaite 7-0 contre Liverpool en 2023. Il a dépensé près de 200 millions de livres sterling (267 millions de dollars) cet été, mais semble avoir fait un pas en arrière après leur triomphe en FA Cup en mai.

Ten Hag n'a pas le temps de s'inquiéter et il doit rapidement commencer à se préparer pour la semaine la plus importante de sa carrière d'entraîneur. Les Red Devils se rendent à Porto jeudi avant de se rendre à Villa Park en Premier League dimanche.