Manchester United : Ten Hag passe aux aveux

Erik ten Hag a admis que la liste des blessures de Manchester United jouera un rôle majeur dans les chances de l'équipe de se qualifier pour la Ligue des champions.

Après avoir concédé un but en fin de match et perdu deux points sur le terrain de Brentford samedi, Manchester United est désormais à neuf points de Tottenham, cinquième, et à onze points d'Aston Villa, quatrième. Le Néerlandais a admis que la qualification pour la Ligue des champions pourrait s'avérer très difficile en raison de la liste croissante des blessures. S'adressant aux médias, Ten Hag a déclaré : "Je suis très exigeant et je serai déçu si nous ne nous qualifions pas. Je sais que ce sera très difficile parce que nous ne sommes pas en bonne position. Mais nous voulons gagner chaque match et c'est la norme que nous avons entre nous. Nous allons continuer à y croire et à avoir cette norme. C'est l'approche que nous adopterons à chaque match. "Nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin, mais je sais que nous ne sommes pas en bonne position.

Nous devons rattraper notre retard et je sais que nous avons eu beaucoup de problèmes. Je suis un homme réaliste dans une compétition qui est si compétitive et où les équipes sont si proches les unes des autres. Victor Lindelof et Lisandro Martinez sont les deux derniers défenseurs de United à avoir connu des problèmes musculaires. L'équipe a déclaré mardi qu'ils seraient absents pendant au moins un mois.

La campagne a été marquée par des blessures pour l'équipe de Ten Hag. Le Néerlandais sera heureux de voir Raphaël Varane et Jonny Evans de retour à l'entraînement, tandis que Tyrell Malacia et Luke Shaw seront également absents pour au moins la semaine prochaine. Le Néerlandais dirigera son équipe contre Chelsea plus tard dans la soirée, lors du déplacement à Stamford Bridge, où le club cherchera à retrouver sa forme perdue.