Manchester United, Solskjaer revient sur l’importance de Bruno Fernandes

Arrivé il y a un an et demi à Manchester United, Bruno Fernandes a changé le visage du club qui espère enfin un titre.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Bruno Fernandes avait été le "catalyseur" de Manchester United alors qu'ils cherchaient à franchir la "prochaine étape" et à mettre un terme à une longue attente du club de gagner un titre.

Les Red Devils faisaient du surplace lorsque le meneur de jeu portugais a été arraché au Sporting CP lors de la fenêtre de transfert hivernale de 2020.

Il est rapidement devenu un talisman à Old Trafford avec 40 buts en 80 apparitions, et le joueur de 26 ans n'a pas caché qu'il voulait mettre un terme à une disette de cinq ans pour l'équipe de Solskjaer le plus rapidement possible.

Qu'est-ce qui a été dit?

Le patron de United a déclaré sur le site officiel du club : "Je pense que nous nous développons. Nous progressons. La saison dernière a été une bonne saison, à part qu’on ne finit pas avec un trophée. Je pense que tout le monde peut voir les progrès. Le saison précédente, terminer troisième était une grande réussite après tous les changements que nous avions apportés, essayé de former une nouvelle équipe."

"Bien sûr, lorsque Bruno est arrivé, cela a été un catalyseur pour gagner plus de matchs et la saison dernière, j'ai senti que nous étions si près de nous battre pour le titre. Maintenant, la prochaine étape doit être là."

"Nous devons juste nous améliorer, j'espère que nous pourrons ajouter de la qualité à l'équipe et nous sommes prêts à bien commencer la saison. C'est l'essentiel de bien commencer. Le premier match pour nous donner une fondation sur laquelle bâtir."

Les occasions ratées de Manchester United

Les Diables rouges ont la fâcheuse habitude de tomber au dernier obstacle à la poursuite des grands titres.

Des défaites en demi-finale ont été subies en Ligue Europa, en FA Cup et en Coupe Carabao au cours des deux dernières saisons, tandis que la campagne 2020-21 a vu l'équipe de Solskjaer craquer au pire des moments contre Villarreal en finale de la Ligue Europa.

Ils ont également terminé deuxièmes de la Premier League, voyant leurs rivaux de Manchester City finir en tête et remporter le titre.