Manchester United, Solskjaer fier de ses joueurs

Le coach de Manchester United a loué l’attitude de ses joueurs, dimanche lors du derby contre Liverpool.

a laissé échapper la victoire sur le fil, ce dimanche face à son grand rival de . Un but d’Adam Lallana concédé dans les arrêts a été fatal aux Diables Rouges.

Cette fin de match est frustrante pour les Mancuniens. Cependant, au coup de sifflet final, ce n’est pas le sentiment qui a prédominé chez Ole Gunnar Solskjaer, le manager de l’équipe. Ce dernier a tenu à positiver et à mettre en avant la très encourageante prestation de ses protégés.

«Je ne dirais pas qu’il y a de la frustration, parce qu’on doit plus s’intéresser à l’exécution du plan et aux efforts des joueurs. Aujourd’hui, c’est plus la déception des joueurs. Ils ont été excellents, a-t-il confié. Physiquement, on est de mieux en mieux. Les joueurs ont été déçus dans le vestiaire, ce qui est bon signe. Ils ne sont pas contentés du point pris contre Liverpool, car ils auraient dû en avoir trois ».

Ce match entre les deux voisins a été marqué par plusieurs interventions de la VAR et aussi quelques décisions discutables de l’arbitre. Questionné à ce sujet, le coach norvégien a affirmé qu’il n’avait rien à reprocher à Mr Atkinson. “Je pense que l’arbitre a besoin d'être félicité. Ce n'est pas souvent qu'on fait ça. Il a laissé jouer comme on le fait lors des derbies, ce n'était pas comme si vous ne pouviez toucher personne. "