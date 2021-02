Manchester United, Solskjaer donne des nouvelles de Cavani

L'attaquant uruguayen expérimenté est sorti à la mi-temps de la victoire 9-0 des Red Devils contre Southampton après avoir reçu un coup à la cheville.

Edinson Cavani devrait être en forme pour le choc de Manchester United contre Everton ce week-end, l'Uruguayen ayant été éliminé à la mi-temps lors de la victoire des Red Devils sur Southampton.

L'attaquant a été remplacé par Anthony Martial lors de la mi-temps de la victoire 9-0 à Old Trafford mardi soir, Ole Gunnar Solskjaer expliquant par la suite qu'il avait été contraint de le sortir en raison d'un coup.

Mais le joueur de 33 ans est rétabli et devrait être disponible pour le rendez-vous à domicile de United avec les Toffees samedi soir.

"Edinson devrait être disponible, il a eu un mauvais coup à la cheville", a expliqué Solskjaer lors de sa conférence de presse d'avant-match.

L'article continue ci-dessous

«Eric [Bailly] est incertain et à part ça tout le monde est impatient d'y aller.» Un autre joueur qui ne sera pas disponible est le gardien de but Sergio Romero. Le portier argentin n'a pas été inclus dans l'équipe de Premier League cette saison après avoir chuté dans l'ordre hiérarchique après le retour de Dean Henderson d'un prêt à Sheffield United, et devrait quitter le club à la fin de la campagne.

Parlant de sa situation, Solskjaer a déclaré: «Sergio travaille dur et s'entraîne, il est dans le groupe. Il a raté beaucoup d’entraînement au début de la saison, il nous a rejoints très tard après avoir passé du temps à la maison et à Noël aussi, il est revenu en Argentine avec sa famille. Il travaille avec les gardiens, mais avec Dean et Lee [Grant] et David [de Gea], il a été plus difficile de faire partie de l’équipe de match. »

Avec le match contre Everton samedi soir suivi d'un autre affrontement à domicile mardi contre West Ham en FA Cup, Solskjaer est à la recherche de son équipe type pour s'appuyer sur le grand résultat contre Southampton et prendre de l'élan alors que les Red Devils cherchent à gagner le titre. «Nous devons construire sur cela et vraiment nous épanouir dessus, plus nous jouons de jeux dans un court laps de temps, nous n'avons pas le temps de nous asseoir et apprécier le dernier match, c'est une bonne chose parce que vous pouvez vous asseoir et réfléchir.», a expliqué Solskjaer.