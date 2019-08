Manchester United - Solskjaer : "C'était le moment de partir pour Lukaku"

Le manager de Manchester United est revenu sur le départ de Romelu Lukaku vers l'Inter Milan avant le début de la saison en Premier League.

Ole Gunnar Solskjær, le coach de , était en conférence de presse, ce vendredi. Il a fait le point sur de nombreux thèmes autour de son équipe, et notamment le mercato, avec le départ de Lukaku à l'Inter Milan.

En outre, il a eu des mots élogieux envers Frank Lampard, qui sera sur le banc de pour défier les Red Devils (dimanche, 12h30)

Des regrets sur la fin du mercato ?

Savez-vous que je pense que lorsque la fenêtre de transfert se ferme, nous avons un sentiment génial, de soulagement, à présent que tout est en place… nous savons maintenant ce qui nous attend et je suis ravi des trois que nous avons signés.



Le départ de Lukaku

Le moment était venu pour Rom de partir car je pense que nous avons obtenu un bon accord. Il est heureux. Je pense donc que les deux parties ont mis fin à cet accord comme il se doit. Rom a été blessé pendant un certain temps dans cette pré-saison et n’a pas participé. J’espère donc pour lui qu’il prendra un bon départ à l’ .

Bien sûr, Rom a un bon bilan et de bonnes statistiques. Moi, je suis très confiant que nous aurons des buts de Martial, Rashford. Jesse Lingard en marquera de plus en plus, je suis sûr que nous aurons une configuration d’attaque différente cette saison.

Pogba

Toujours pareil, il a été génial, j'ai toujours dit que chaque fois qu'on me posait des questions sur Paul, je répète sans cesse les mêmes choses quand il entre en scène, il s'entraîne, il est absolument fantastique.

L'avenir de Sanchez

Alexis est bien arrivé et s’est bien entraîné. Il a bien sûr quatre ou cinq semaines de retard sur les garçons. Je m'attends à ce qu'il reste oui, il est un attaquant qui, selon nous, va pouvoir marquer des buts.

Lampard sur le banc de Chelsea

Juste heureux qu'il ne joue pas, car il marquerait des buts, n'est-ce pas? Ce n'est pas différent d'un autre manager en réalité, nous ne sommes plus des joueurs, nous sommes des managers et je l'ai rencontré. Nous avons eu une réunion des managers mercredi et je lui ai parlé.