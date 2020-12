Manchester United, Solskjaer botte en touche sur l’avenir de Pogba

Interrogé sur l’avenir du milieu de terrain français, l’entraîneur de Manchester United s’est surtout enthousiasmé du retour en forme de Pogba.

En venant à bout d’ , mercredi soir, s’est permis de rêver à une saison avec un titre. Encore engagé en , les Red Devils ont repris du poil de la bête en , où ils ne comptent que cinq points de retard sur avec un match en moins. Mais en étant qualifiés pour les demies de la Carabao Cup, ils ne sont plus qu’à deux marches de soulever un trophée. Il faudra d’abord se débarrasser du voisin de City puis de ou Brentford. Mais les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont jamais été aussi proches.

Dans une saison compliquée, chaque rayon de soleil est bon à prendre dans le nord de l’ . Face à Everton, il a fallu attendre les dernières minutes pour faire la différence grâce à Cavani (88eme) et Martial (95eme) mais l’essentiel est là. Dans le large turnover effectué par l’entraîneur norvégien, Paul Pogba était titulaire et a pu emmagasiner du rythme. Une bonne nouvelle pour Solskjaer après les récentes critiques dont le milieu a été victime.

"Paul est de plus en plus en forme et c’est ce qui compte le plus pour lui, car sa dernière année et demie a été marquée par des blessures, le Covid et une autre blessure durant la pause internationale. Je suis très satisfait de sa performance, très satisfait de sa contribution à l’équipe. Il joue de mieux en mieux et il va probablement s’améliorer encore et encore."

Il faut dire que si ce ne sont pas ses blessures, c’est bien l’avenir de Paul Pogba qui revient sans cesse du côté de Manchester United. La sortie de son agent, Mino Raiola, il y a quelques semaines n’a rien fait pour arranger le cas du Français de l’autre côté de la Manche. L’Italien avait clairement annoncé que Pogba allait quitter le club l’été prochain, provoquant le courroux des dirigeants mancuniens. Interrogé sur l’importance du champion du monde 2018 et sur son avenir au sein des Red Devils, Solskjaer a préféré botter en touche.

"Paul est ici depuis un certain temps, et bien sûr, il veut gagner plus de trophées. Il a une très, très bonne attitude vis-à-vis de l'entraînement et de son football. Il aime le football et il est ambitieux, a déclaré le coach mancunien sur ESPN. Il veut réussir comme la plupart des autres membres de l'équipe. Nous ne sommes pas tous pareils, mais je dirais que cette équipe m'a impressionné par son attitude, son esprit et sa façon de travailler. C'est à nous de gagner des trophées, et ensuite, voyons qui fera partie de l'équipe qui ira de l'avant;"