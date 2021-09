Manchester United : Sir Alex Ferguson conquis par le retour de la légende Cristiano Ronaldo

L'ancien manager des Red Devils a décrit l'atmosphère qui régnait lorsque la star portugaise a retrouvé les supporters à Old Trafford le mois dernier.

Sir Alex Ferguson a décrit le retour "fantastique" de Cristiano Ronaldo à Manchester United comme "César entrant dans Rome après la victoire". Les Mancuniens ont réalisé la plus grosse opération de l'été en faisant signer Cristiano Ronaldo en provenance de la Juventus pour 25 millions d'euros, 12 ans après son départ pour le Real Madrid contre la somme de 93 millions d'euros.

Le joueur de 36 ans a refait connaissance avec les supporters de manière spectaculaire, en marquant deux buts lors d'une victoire 4-1 contre Newcastle pour ses débuts avec l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, et Ferguson était présent dans le public d'Old Trafford pour assister à son retour. L'ancien entraîneur de Manchester United, qui a mené l'équipe à 13 titres de Premier League et deux couronnes de Ligue des champions entre 1986 et 2013, a décrit l'atmosphère du stade avant de raconter au podcast officiel du club les étapes franchies par Ronaldo pour atteindre le sommet lors de son premier passage à Manchester.

"C'est fantastique", a déclaré Ferguson. "Vous avez vu ce samedi que c'était comme César entrant dans Rome après la victoire. Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. C'était fantastique. Je veux dire, pour quiconque qui est un fan de United, nous aurions pu avoir un million de personnes là-dedans, sans aucun doute, car il y en avait tellement dehors, des centaines dehors. C'est une de ces choses. Quand il était ici en tant qu'enfant, son processus d'apprentissage a été très, très rapide", a ajouté l'Ecossais.

Sir Alex Ferguson a encensé la soif de savoir et de progresser de Cristiano Ronaldo : "Beaucoup de gens disaient qu'il était un simulateur et il l'a été un peu, mais après cela, il attaquait les défenseurs et tout ce qu'il lui fallait, c'était un coup de pouce et il passait devant eux. Il attaquait avec une vitesse incroyable. Je pense qu'il a eu une connaissance croissante du jeu - je pense qu'il est né avec un désir".

"Il s'est sacrifié pour être le meilleur. Je me souviens que nous jouions contre Arsenal le samedi et qu'il pleuvait à verse à Carrington. Je lui ai dit, et vous savez qu'il s'entraînait toujours après l'entraînement, et je lui ai dit : "Entrez. On a un match demain et c'est trop humide. Le sol est trop mou.' Alors je suis allé dans mon bureau, j'ai regardé par la fenêtre et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé sur l'astroturf. Je n'avais aucun argument ! Je ne pouvais rien lui dire. Il m'a battu", a ajouté l'ancien technicien des Red Devils.

Cristiano Ronaldo a porté son total à quatre buts en quatre apparitions depuis ses débuts fracassants contre Newcastle avec Manchester United, mais il n'a pas réussi à marquer lors de la défaite à domicile des Red Devils contre Aston Villa samedi. Le quintuple Ballon d'Or espère que lui et ses coéquipiers pourront rebondir lors de la prochaine rencontre de Ligue des champions, mercredi, contre Villarreal.