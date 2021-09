Manchester United : et si Cristiano Ronaldo jouait jusqu'à ses 40 ans

Cristiano Ronaldo immortel ? C'est bien ce que pense son coach....

La signature de Cristiano Ronaldo par Manchester United l'été dernier a été l'une des plus grosses transactions d'une fenêtre de transfert chaotique.

Après plus d'une décennie loin d'Old Trafford, Cristiano est revenu dans le club où il est devenu une superstar, et il a impressionné tout le monde depuis son retour à Manchester.

Bien qu'il approche de son 37e anniversaire, l'attaquant portugais ne semble pas prêt d'arrêter de jouer, et Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de United, s'attend à ce qu'il joue encore quelques années.

"Je ne serais pas surpris qu'il joue encore à 40 ans", a déclaré Solskjaer en conférence de presse.

"Pas du tout, en raison de la façon dont il prend soin de lui. C'est la clé du succès - et bien sûr quelques gènes. Il doit y avoir des gènes aussi, de l'ADN là-dedans.

"Il a mis chaque once d'énergie et d'effort pour devenir le joueur qu'il est et qu'il a été, donc il mérite chaque petit éloge qu'il reçoit pour son état physique.

"Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que lorsque vous avez accompli autant que lui, il est toujours aussi affamé. Sa mentalité est toujours aussi parfaite et c'est un désir intérieur de continuer jusqu'à ce que sa tête dise : "Non, j'ai tout donné maintenant".

"J'espère que cela durera encore quelques années. Linford Christie avait un âge assez avancé lorsqu'il a gagné son or, donc l'âge n'est jamais un problème."