Manchester United-Sheffield 3-0, Martial fait le show

Manchester United recevait Sheffield pour le compte de la 31e journée de Premier League ce mercredi avec un Anthony Martial très affûté...

Dès la 7e minute, ce sont les Red Devils qui ouvrent les hostilités. Wan Bissaka efectue une touche depuis le flanc droit. Marcus Rashford réussit un centre puissant à ras de terre. Martial déboule au premier poteau et glisse le cuir au fond pour une ouverture précoce du score.

Le Français est en forme et s'offrira d'ailleurs un doublé juste avant le repos en reprenant en première intention du plat du pied un service signé Wan Bissaka.

Face à des visiteurs pusillanimes, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford et bien sûr Martial se montrent à leur avantage. Les Red Devils gardent d'ailleurs l'avantage dans le jeu dans le second acte. Et un enroulé du gauche signé Greenwood est dévié par Pogba pour frôler le poteau de Moore peu avant l'heure de jeu.

Mais il était écrit que cette rencontre allait porter le sceau de Martial. L'ancien monégasque allait signer un triplé à un quart d'heure de la fin avec un ballon piqué du droit gagnant sur un service de Rashford.

3-0, score final. Tenu en échec par vendredi dernier, , qui avait vu prendre le large dans la course à la quatrième place, se replace grâce à un Martial en feu.