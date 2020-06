Manchester United, Saha : "Rashford est au même niveau que Mbappé"

L'ancien attaquant d'Old Trafford a comparé deux hommes qui ont connu des saisons individuelles très bonnes respectivement en Angleterre et en France.

Marcus Rashford et Kylian Mbappe sont "définitivement dans la même tranche" de joueurs, selon Louis Saha, qui estime qu'il n'y a rien qui sépare la star de et l'attaquant du "en termes de qualité". Marcus Rashford a contribué à un total de 19 buts et six passes décisives pour les Red Devils en 32 matches cette saison, ajoutant une nouvelle corde à son arc dans son jeu qui avait parfois fait défaut par le passé.

Une grave blessure au dos a interrompu sa progression en janvier, mais il a retrouvé sa forme physique pendant la pause de la saison imposée par les coronavirus, et a commencé le premier match de Manchester United contre vendredi. Malgré le fait que le joueur de 22 ans avait l'air rouillé lors du match nul 1-1, il devrait être le moteur des Red Devils dans la quête d'une qualification pour la prochaine lors des huit dernières journées de championnat.

Kylian Mbappé, quant à lui, n'a plus que la compétition d'élite européenne, la C1, à disputer cette saison puisque la fin de la saison en a été annulé au courant du mois d'avril. Le champion du monde 2018 a inscrit 18 buts en 20 sorties en championnat de alors que le PSG se dirigeait vers une troisième couronne nationale successive, et il pourrait ajouter la Coupe d'Europe à son brillant CV lorsque la compétition continentale reprendra en août.

Plus d'équipes

"Rashford ne pouvait pas s'exprimer avec cette équipe de Manchester United"

L'article continue ci-dessous

Kylian Mbappé a déjà remporté le double du nombre de trophées de Marcus Rashford, mais Louis Saha insiste sur le fait qu'ils sont égaux en ce qui concerne le talent individuel. Interrogé pour savoir si l'international anglais est au même niveau que le Français, l'ancien attaquant de United a déclaré à Compare Bet: "Côté capacités? Oui. Ce sont tous les deux des joueurs très rapides, ils ont la capacité technique de sortir de situations où ils suis entouré de deux ou trois défenseurs".

"En termes de positions, Marcus et Kylian sont assez similaires. Ils aiment jouer sur le côté mais ont également joué en pointe. La force de Kylian est qu'il est très direct, tout le temps. Il n'y réfléchit pas deux fois. Quand il fait des courses, vous devez lui donner le ballon, il est si rapide. Ce genre de franchise est quelque chose que nous avons également vu de Rashford. Quand il a commencé, il posait des questions aux défenseurs - êtes-vous assez rapide et assez bon pour me garder tranquille pendant 90 minutes ?", a indiqué l'ancien attaquant français.

"En termes de qualité, ils sont définitivement dans la même tranche. Mbappé a pu atteindre plus de régularité et aborder le jeu sans avoir à trop réfléchir. Avec Manchester United, Rashford faisait partie d'une équipe en transition, donc il ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Il devait être un leader alors que ce n'était peut-être pas sa force au début. Il a dû construire des qualités qui n'auraient pas dû être sa priorité initiale. Mbappe en a profité parce qu'il a pu jouer avec des joueurs du PSG qui sont au plus haut niveau, donc il a pu gagner en confiance et essayer différentes choses, une plateforme que Rashford n'a pas eu jusqu'à présent", a conclu Louis Saha.