Manchester United : Ronaldo absent à l'entraînement

Pour le deuxième été consécutif, Cristiano Ronaldo est à la recherche d'une nouvelle équipe.

L'année dernière, il a quitté la Juventus et est retourné à Manchester United. Il pourrait être de nouveau sur le marché des transferts cette année, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'options pour lui.

L'attaquant portugais a informé Manchester United de son désir de partir et il a manqué la première séance d'entraînement de l'été, invoquant des raisons familiales.

Son contrat a encore un an à courir et Manchester United reste ferme en disant que le numéro 7 doit rejoindre l'entraînement de pré-saison, quand ils joueront des matchs en Thaïlande et en Australie.

Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre le salaire du joueur de 37 ans, tandis que son âge rend également l'opération compliquée.

Même s'il a produit des buts et de bonnes performances individuelles au cours des deux dernières saisons, ses équipes n'ont pas été performantes avec lui dans l'alignement.

En 2021, Ronaldo a téléphoné au Real Madrid au sujet d'un éventuel retour, mais les Blancos ont refusé. Cette année, les dirigeants du stade Santiago Bernabeu n'attendent même pas un appel.

Même si le Real Madrid aime toujours Ronaldo en tant que joueur et en tant que personne, ils viennent de remporter un trophée de la Ligue des champions en jouant en équipe et ils ne vont pas mettre en péril cette alchimie.

Si Ronaldo veut vraiment quitter Manchester United, il n'y a que deux possibilités.

Il pourrait aller dans un autre club de Premier League ou au PSG, car ce sont les seules équipes qui ont les moyens de le payer.

Le Bayern Munich a également été mentionné comme une destination possible, mais MARCA a appris que le club allemand ne bougerait pas pour Ronaldo, même s'il perdait Robert Lewandowski cet été.

Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'options pour Ronaldo, qui pourrait n'avoir d'autre choix que de rejoindre l'entraînement de pré-saison avec Manchester United et Erik ten Hag.