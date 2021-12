Manchester United : Rangnick retient Matic

Alors qu’il était annoncé sur le départ, Nemanja Matic devrait finalement terminer la saison à Manchester United. Ralf Rangnick, le manager des Red Devils, compte sur lui et il le démontre en alignant souvent comme titulaire.

Jeudi soir, lors de l’opposition contre Burnley, le Serbe a joué pour la 3e fois d’affilée et a pu honorer sa 8e titularisation de la saison. Il a été accrédité d’une belle performance et son coach a été le premier à s’en féliciter au coup de sifflet final.

Rangnick distribue les bons points

« Avoir Nemanja dans l'équipe, en tant que joueur de quart-arrière, qui peut calmer le jeu et jouer des passes à partir de cette position c’est parfait », a souligné le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer.

Rangnick est aussi content de la complicité qu’affiche l’ancien joueur de Chelsea avec son compère en milieu de terrain, Scott McTominay. "Il était important d'avoir chaque joueur dans sa meilleure position possible et c'est pourquoi nous avons décidé de jouer Jadon [Sancho] de la gauche et Mason [Greenwood] de la droite et deux attaquants à l'avant. Nous avons décidé de jouer avec les deux milieux récupérateurs comme nous l'avons fait. En plus de Nemanja, on a eu l'énergie de Scotty sur le terrain et elle est contagieuse C'était une très bonne performance de Scotty aujourd'hui. Il [McTominay] a joué dans un 4-4-2 défensivement et un 4-2-4 offensivement. Par conséquent, il était important que lui et Nemanja soient les deux 'six' jouant ensemble."

Matic a encore un an et demi de contrat avec MU. Actuellement, il dispute sa 5e saison en club. Même s’il joue de moins en moins souvent, le Serbe n’est pas pressé de partir.