Manchester United : Rangnick maintient sa confiance à Maguire

Des rumeurs circulant dans la presse anglaise ont laissé croire que MU allait avoir un nouveau capitaine. Un conflit au sein du vestiaire aurait amené Ralf Rangnick à enlever cette responsabilité à Harry Maguire pour l’attribuer à Cristiano Ronaldo. Mais, il n’en est rien en réalité.

Le coach allemand s’est présenté ce vendredi en conférence de presse pour assurer qu’il n’a jamais pensé à opérer ce changement. De plus, il a indiqué que Maguire a encore toute sa confiance en dépit de ses prestations en dents de scie depuis quelques temps.

« Je tiens à dire que cela n'a absolument aucun sens, a-t-il tonné. Je n'ai jamais parlé avec aucun joueur d'un changement de capitaine et Harry en est pleinement conscient, tout comme Cristiano et tous les autres joueurs. Cela n'a jamais été un problème pour moi, c'est moi qui décide qui est le capitaine et il n'y a donc aucune raison pour moi d'en parler à qui que ce soit. Harry est notre capitaine et il le restera jusqu'à la fin de la saison. Et il n'y a rien d'autre à ajouter à cela ».

« L’atmosphère dans le vestiaire s’est améliorée »

Rangnick s’est aussi exprimé sur les rumeurs faisant état d’une scission dans le vestiaire. Il assure ne pas avoir été perturbé par ces ragots des tabloïds. « Je ne suis pas du tout frustré car je sais que ce n'est pas la vérité. Je vous ai déjà parlé de Harry et du capitanat, ce n'est pas du tout un problème et ça n'a jamais été un problème pour nous et pour moi en tant que manager, a-t-il ajouté. Pour être honnête, je n'écoute pas beaucoup le reste, car je me concentre sur la préparation de l'équipe pour le prochain entraînement et le prochain match ».

Même s’il a réfuté les clashes qui ont été mentionnés, le manager des Diables Rouges a admis qu’il n’y avait pas que des joueurs heureux dans son vestiaire. « Évidemment, j'ai entendu ce qui a été écrit et je peux seulement vous dire, d'après mon expérience personnelle, qu'au cours des 11/12 dernières semaines, il y avait des joueurs mécontents jusqu'à la fermeture de la fenêtre parce que, comme je l'ai toujours dit, l'équipe était trop grande et nous avions trop de joueurs qui réalisaient qu'ils n'auraient pas de temps de jeu. La situation s'est améliorée, c'est certain, et d'après ce que je peux vous dire, l'atmosphère dans les vestiaires est meilleure qu'il y a deux semaines. C'est pour cette raison que nous venons de parler ».

Enfin, il a appelé toute l’équipe à rester soudée pour atteindre ses objectifs de fin de saison : « Pour nous, il s'agit d'être performants, de faire preuve d'unité sur le terrain, de tirer le meilleur parti de nos performances et de gagner des matches, c'est notre travail. Ce sont les choses que nous pouvons influencer, toutes les autres choses, nous ne pouvons pas les influencer ».