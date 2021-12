Manchester United : Rangnick a obtenu son permis de travail

Ralf Rangnick a obtenu un permis de travail pour commencer à travailler en tant que manager par intérim de Manchester United.

Il sera présenté vendredi à la presse

Le technicien allemand de 63 ans sera présenté aux médias vendredi et prendra les commandes de l’équipe pour la première fois lors du match à domicile contre Crystal Palace, prévu dimanche. "Comme tous les documents sont maintenant terminés, nous tiendrons une conférence de presse en personne avec Ralf Rangnick à Old Trafford demain matin à 9 heures", a déclaré United dans un communiqué.

Pour rappel, MU a annoncé lundi la nomination de Rangnick comme remplaçant à court terme d'Olé Gunnar Solskjaer. Mais Rangnick, qui était directeur des sports et du développement au club russe du Lokomotiv Moscou, a dû attendre un permis de travail pour commencer sa mission du côté d’Old Trafford.

Il aura un briefing jeudi pour le match à domicile de United en Premier League avec Arsenal. Une rencontre que dirigera officiellement Michael Carrick. Ce dernier va tenter de boucler son interlude par un troisième match sans défaite.

Rangnick a du pain sur la planche

Rangnick a comme tâche de relancer les Red Devils. Ça ne sera pas une partie de plaisir, même si l’équipe reste sur un résultat encourageant face à Chelsea en championnat. Ces dernières semaines, MU a affiché un rendement qui n'est pas vraiment en adéquation avec son statut, et les déroutes subies contre Liverpool et Manchester City sont venues sanctionner ce piètre visage. Pour Rangnick, il s’agira aussi de faire mieux que tous ceux qui l’ont précédé à son poste depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ils ont été six à occuper cette fonction et aucun n’a vraiment séduit, même si Louis Van Gaal et José Mourinho ont dépoussiéré le musée du club avec quelques trophées remportés.

L’autre mission de Rangnick c’est donc de déblayer le terrain pour le futur coach de l’équipe. Vu qu’il ne va pas s’éterniser dans son rôle, l’objectif numéro 1 est de signer la meilleure seconde partie de saison possible et ramener de la sérénité à Old Trafford.