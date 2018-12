Manchester United-PSG : quitte ou double pour Paris en Ligue des Champions

Sur la liste des adversaires, Manchester United était bien placé pour les fans du PSG. Un tirage clément si les Red Devils continuent leur crise.

Après l’épreuve de la phase de poules, longue et à suspense, le PSG connaît son sort pour les huitièmes de final de la Ligue des Champions. La confrontation sera encore sur les terres anglaises, (du moins pour le match aller le 12 février) pas très loin de l’endroit où les Parisiens ont subi leur première défaite en C1 cette saison. Mais le "Théâtre des Rêves" risque d’être plus clément qu’Anfield.

En effet, Manchester United a tout de l’adversaire parfait : nom prestigieux mais qui est dans une passe difficile (et qui dure depuis le départ de Sir Alex Ferguson) donc «prenables». Mais attention à l’excès de confiance : "Jouer contre Manchester United sera difficile car ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition et ce sera très difficile de jouer à Old Trafford. C’est un grand défi, un grand challenge. Si j’étais spectateur, je regarderais ce match à la télévision", expliquait Thomas Tuchel en conférence de presse ce lundi, après l’annonce du tirage au sort.

Trop tôt pour analyser

Car le coach le sait mieux que quiconque, il ne faut pas sous-estimer une équipe qui a une grande expérience de la Coupe d’Europe, même si l’équipe en question est tellement au bord du gouffre qu’il est difficile d’imaginer ce qui pourrait l’en extirper. Malgré la montée en puissance du PSG, l’ancien entraineur de Dortmund rappelle le peu d’expérience qu’a son club : "Je ne pense pas qu’on soit favoris. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience des grands rendez-vous en Ligue des champions, comme Manchester United. Quand tu veux gagner le Grand Chelem en tennis, tu dois remporter plusieurs quarts de finale et demi-finales... Ça peut arriver mais ce sont des exceptions".

L’Allemand sait très bien qu’une équipe peut changer de visage entre décembre et février, date de la première confrontation, qui plus est à Old Trafford. Malgré une crise profonde au sein des Red Devils (ils sont 6e au classement), un sursaut d’orgueil peut contrecarrer les plans des Parisiens. À Turin, ils avaient gagné là où tout le monde avait échoué depuis décembre 2009. "C’est dur de donner un conseil car Manchester United est une grande équipe. En ce moment, on dirait qu’ils traversent une période difficile et même quand on les a affrontés, on a eu beaucoup de possibilités de marquer, de plier le match, nous n’avons pas réussi, et eux en dix minutes ont plié la rencontre. On dirait une équipe qui ne joue pas, qui t’attends, mais quand tu ne t’y attends pas, ils marquent et te font mal", analysait Dybala au micro de RMC. L'affiche promet d'être belle pour les deux équipes.