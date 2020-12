Manchester United - PSG : Moïse Kean de retour, Cavani titulaire

Pour « la finale de groupe » d’après Tuchel, Moïse Kean a été titularisé en pointe. Du côté de Manchester United, Cavani est lui aussi titulaire.

Thomas Tuchel n’y est pas allé par cinquante chemins au moment de parler de la rencontre contre . Pour l’entraîneur allemand, ce duel ressemble à « une finale » de groupe pour le PSG. Pourtant, même en cas de victoire, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne sera pas assurée.

"C'est un très gros challenge de venir à Old Trafford pour gagner, mais ce n'est pas impossible. On va se préparer tactiquement et mentalement pour être libérés et disciplinés pour un grand combat."

Mais une défaite serait très compromettante avant la réception de l’ . Afin de s’éviter ces maux de tête, Tuchel a fait le choix de revenir à un 4-3-3 avec une vraie pointe, au contraire de la rencontre contre Leipzig.

Remplaçant contre les Allemands mais buteur contre les Girondins de , ce week-end, Moïse Kean fait son retour dans le onze. L’attaquant italien, qui connait bien Old Trafford du temps de son passage à , accompagnera Mbappé et Neymar. C’est Angel Di Maria qui fait les frais de ce choix puisque son entraîneur a décidé de miser sur un trio assez costaud avec Verratti qui viendra épauler Paredes et Danilo. A gauche de la défense, c’est finalement Abdou Diallo qui a été préféré à Bakker.

"On a quelques objectifs, quelques espaces à trouver. Et c'est, d'après mon expérience, plus facile pour nous dans un 4-3-3. (...) Manchester ferme bien les espaces. Pour moi, c'est presque impossible de trouver des espaces entre les joueurs, et c'est la force d'Angel. On veut en trouver dans la profondeur, c'est la force de Moise pour combattre aussi physiquement avec les deux défenseurs centraux. Ce n'est pas contre Angel, c'est pour Moise parce qu'il a une caractéristique différente", a expliqué l'ancien coach du avant la rencontre sur RMC.

Les compositions officielles :

La composition de Manchester United : de Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Martial - Cavani

La composition du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Danilo, Verratti - Kean, Neymar, Mbappé