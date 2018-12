Manchester United-PSG : ce que Jones, Smalling et Lindelof peuvent craindre de Neymar, Mbappé et Cavani

Kris Voakes, correspondant de Manchester United pour Goal, pose son regard sur le rapport de force entre l'équipe de Mourinho et le PSG.

Moins de 24 heures après avoir été giflé par Liverpool (3-1), Manchester United doit maintenant se faire à l'idée de croiser le chemin de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a livré son verdict : c'est le Paris Saint-Germain que l'équipe de José Mourinho affrontera pour deux rendez-vous très attendus en février et mars.

Mbappé, Cavani et Neymar forment la fameuse "MCN" depuis les arrivées des deux joueurs les plus chers du monde dans la capitale, mais le meilleur trio que United puisse leur opposer est la "JLS", composée de Phil Jones, Victor Lindelof et Chris Smalling. Un combat déséquilibré de prime abord.

Le principal espoir, pour United, serait de voir ces deux équipes amorcer une autre dynamique dans les deux mois à venir. Alors que les Red Devils sont en difficulté depuis le début de saison et comptent 19 points de retard sur le leader de Premier League (Liverpool), la campagne du PSG est un long fleuve tranquille.

Après avoir remporté leurs 14 premiers matches de championnat, les Parisiens conservent dix points d'avance sur leur premier poursuivant en Ligue 1 et leur force de frappe offensive, qui fait peur à toute l'Europe depuis l'an passé, s'ajoute désormais à une vraie solidité défensive.

Avec Neymar et à Mbappé, le PSG compte deux des attaquants les plus déstabilisants du football moderne, capables de faire basculer un match en une fraction de seconde, ce qui laisse présager un vrai casse-tête pour United.

En supposant que Mourinho soit toujours le manager du club pour cette grande affiche, il faudra peut-être avoir un autre levier que celui de l'outsider au pied de la montagne. L’instinct du Portugais dans les grands matches depuis sa prise de fonctions à Old Trafford est une arme, mais elle ne suffira pas si son approche se résume à cela.

Ce qui est sûr, c'est que dans les dispositions actuelles, l'équipe du Special One s'expose à de grosses déconvenues au vu de sa fragilité défensive. United a déjà concédé plus de buts en championnat lors de cette saison 2018-19 que lors du dernier exercice, avec 35 réalisations encaissées en 24 matchs toutes compétitions confondues. En face, les chiffres du PSG donnent le vertige, avec 49 buts en 16 matches de Ligue 1, ainsi que 17 buts dans un groupe difficile de Ligue des champions - ce qui en fait la meilleure attaque de la compétition jusqu'alors. Bref, ce rapport de force peut vite tourner au vinaigre pour Manchester United.

Quelle que soit l'option défensive choisie par Mourinho cette saison, la solution n'a pas encore été trouvée. Le manager de Manchester United s'est même hasardé à replacer des joueurs comme Scott McTominay, Nemanja Matic et Matteo Darmian en défense centrale, sans grande réussite. Une porosité qui ne se limite pas au rendement des défenseurs puisque United se montre également beaucoup trop friable dans l'entrejeu, comme l'a encore démontré le choc contre Liverpool dimanche.

United aurait pu compter sur un joueur comme Marco Verratti dans ses rangs, mais au lieu de cela, l'équipe de José Mourinho pourrait passer 180 minutes à contempler exactement ce qui leur manque au milieu avec les qualités du petit Italien. Car c'est Verratti qui donne le ton, régule le jeu et casse les lignes après la récupération du ballon. Un homme à craindre en plus dans l'armada parisienne...

Dans l'état actuel des choses, il n'y a tout simplement pas match entre Manchester United et le PSG. L'avenir des hommes de José Mourinho sur la scène européenne s'écrit déjà en pointillés.