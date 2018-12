PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Manchester United ? Un adversaire prestigieux que nous respectons beaucoup"

Après Thomas Tuchel et Zoumana Camara, le président du PSG a réagi à son tour au tirage au sort de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain est désormais fixé sur son sort. Le champion de France en titre affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions au mois de février prochain. Les joueurs de Thomas Tuchel partiront favoris dans ce choc historique. Sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé sur la confrontation à venir contre les Red Devils.

"Pour la première fois dans son histoire, notre club va affronter Manchester United. Ce huitième de finale nous promet deux très grandes soirées de Champions League face à un adversaire prestigieux que nous respectons beaucoup. Nos fans vivront des moments magiques de football à Manchester et au Parc des Princes. Comme je le dis toujours, nous devons être prêts à jouer toutes les équipes et nous serons prêts", a indiqué le président du club de la capitale.

Al-Khelaïfi et Camara sur la même longueur d'onde

Un peu plus tôt, Zoumana Camara, présent sur place, a donné son avis sur le tirage au sort : "C'est une bonne chose, c'est un adversaire prestigieux, ce sera deux beaux matchs. Ce sera exceptionnel de recevoir au retour devant notre public. Pas mal de gens nous voient favoris, car Manchester ne va pas bien cette saison, mais le visage d'aujourd'hui est bien différent de celui du mois de mars. On s'est qualifié dans la douleur, mais l'équipe monte en puissance. Manchester va mal, certes, mais il faut les prendre au sérieux. Ils ont un entraîneur expérimenté et des joueurs de grande qualité".

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Orléans en Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel a lui aussi évoqué le match de C1 : "Jouer contre Manchester United sera difficile car ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition et ce sera très difficile de jouer à Old Trafford. C’est un grand défi, un grand challenge. Si j’étais spectateur, je regarderais ce match à la télévision".

"Je ne pense pas qu’on soit favoris. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience des grands rendez-vous en Ligue des champions, comme Manchester United. Quand tu veux gagner le Grand Chelem en tennis, tu dois remporter plusieurs quarts de finale et demi finales….Ca peut arriver mais ce sont des exceptions. Nous sommes capables de gagner. Mourinho a une grande expérience de la Ligue des champions. C’est important de montrer notre faim de gagner. C’est important que lors de deux premiers mois nous jouions à fond chaque match. On sait qu'on va jouer contre Mancheter United mais il y a des matches importants avant", a conclu l'Allemand.