Manchester United-PSG (1-3), Thomas Tuchel : "Je ne laisserai personne croire que nous sommes qualifiés"

Malgré la victoire du PSG ce mercredi à Old Trafford (3-1), Thomas Tuchel reste prudent pour la qualification en 8es de finale de Ligue des champions.

Thomas Tuchel peut être satisfait. Ce mercredi à Old Trafford, le PSG a empoché une victoire importante 3-1 contre . Les Parisiens sont aux portes des huitièmes de finale de la , même si le coach allemand se veut prudent. En conférence de presse après la rencontre, il a rappelé qu'il faudra terminer le travail face à Basaksehir au Parc des Princes mardi prochain.

Quel est votre sentiment après cette victoire ?

Thomas Tuchel : On arrivait à Old Trafford avec la nécessité de gagner. C'est l'un des plus grands défis du monde de gagner ici. L'équipe a montré qu'elle n'acceptait pas de perdre, c'est le plus important. Il y a eu des phases avec de la qualité, d'autres plus difficiles, mais on n'a jamais perdu notre solidarité.

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

C'est difficile à dire. On a commencé très fort en 4-3-3, mais après le premier but on a perdu confiance. On n'a pas assez adapté notre position. On n'a pas bougé suffisamment avec le ballon pour contrôler le match. On a perdu la possession. En première mi-temps, on n'a pas été assez discipliné, on a commencé les attaques trop tôt, on a commis des erreurs trop faciles, on n'a pas très bien contrôlé les contre-attaques et on a eu de la chance de ne pas encaissé de deuxième but. Quand on a changé en passant en 5-3-2, on a été plus actif. On avait plus de confiance. Rafa, Mitch, Thilo, Gana et Ander sont rentrés avec une énergie incroyable et c'était nécessaire.

Avez-vous compris que Fred ne soit pas explusé pour son coup de tête sur Leandro Paredes à la 23eme minute ?

J'ai eu l'impression au bord du terrain qu'il avait mis un coup de tête. La télé a contrôlé et c'était une surprise parce que s'il a mis carton jaune, c'est qu'il a vu quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis rouge. J'ai été très surpris, mais je n'ai pas encore revu les images.

Restez-vous prudent pour la qualification ?

On est presque qualifié, mais pas encore. Cela n'existe pas et je ne veux pas laisser un seul gars croire qu'on a tout fait maintenant. Toute l'équipe a fait un grand combat. C'était un pas difficile pour nous et on doit faire le dernier pas maintenant. Pour ça, il faudra jouer avec la même mentalité.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Neymar ?

Il a encore été décisif et pourtant il n'est pas à 100%. Comme Marquinhos, il avait déjà été décisif pour nous au . Ce sont des leaders qui prennent leurs responsabilités.

Marquinhos disait après le match que vous avez su donner de la confiance au groupe. Qu'avez-vous dit aux joueurs à la pause ?

Ce n'était pas notre meilleur phase. On avait failli encaisser un deuxième but. Je ne sais pas si j'ai trouvé les mots justes, mais j'essaye toujours de donner confiance. On a fait une réunion dimanche pour repartir sur de bonnes bases cette saison, pour montrer un autre visage et une autre mentalité à Old Trafford. Je pense que Marqui est aussi très responsable de ce résultat et de la manière. J'espère qu'il pourra encore pousser avec moi et qu'on continuera ainsi.

Comment le coach que vous êtes accueille-t-il cette victoire dans une période délicate ?

Je fais des erreurs, j'apprends chaque jour, mais je ne vais jamais arrêter de pousser mon équipe. J'espère que mes joueurs sentent que nous sommes proches. C'était comme ça dimanche. C'est bien que tout le monde veuille encore avoir des résultats. Je suis fier de mon équipe, très heureux, mais en même temps je reste vigilant. Ce sont des phases très exigeantes pour un entraîneur, avec de la tension, mais c'est la vie d'un coach et je suis très heureux de pouvoir apprendre chaque jour.