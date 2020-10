Manchester United prolonge Pogba jusqu'en 2022

Manchester United vient d'activer la clause dont il disposait pour son milieu français Paul Pogba. Ce dernier est lié aux Red Devils jusqu'en 2022.

a activé le clause de prolongation du contrat de Paul Pogba une semaine après les propos tenus par le Français au sujet d'un possible départ vers le .

Le bail de l'international français devait se terminer en juin 2021 et Goal peut confirmer que le club a utilisé son option pour le prolonger d'un an supplémentaire, ce qui signifie qu'il est sous contrat jusqu'à l'été 2022.

Pogba a déclaré l'été dernier que "cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs" et a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de filer au Real Madrid. La semaine dernière, alors qu'il était avec sa sélection, il a indiqué : «Beaucoup de choses ont été dites. Bien sûr, chaque footballeur aimerait jouer pour le Real Madrid et en rêverait. C’est un de mes rêves, alors pourquoi pas un jour? Mais je suis à Manchester United et j'adore mon club. Je joue pour Manchester United, je veux bien performer pour eux et tout faire pour les ramener là où ils méritent d'être."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Man United cadenasse Pogba

Solskjaer a réagi aux propos de Pogba lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi matin où il semblait faire allusion au fait que le club avait déclenché l'option sur l'accord de Pogba. "Paul est notre joueur, il sera ici encore deux ans", a déclaré Solskjaer. "Je suis sûr que Paul est déterminé à faire de son mieux pour nous et nous voulons voir le meilleur de Paul et je suis sûr que dans les prochaines années, nous tirerons le meilleur parti de lui."

Pogba est revenu à United en 2016 pour un montant record de 105 millions d'euros, mais a eu du mal à recouvrir sa meilleure forme, ratant notamment une grande partie de la saison dernière avec quelques blessures différentes. Le champion du monde a flirté avec le Real Madrid à plusieurs reprises et United aurait été disposé à vendre le milieu de terrain aux géants de la lors du mercato d'été 2019. Mais, ces derniers n'ont jamais fait d'offre proche des exigences d'United.

A noter qu'il est courant pour le club anglais de prolonger les contrats des joueurs de cette façon, vu que la majorité des deals sont assortis de cette option d'un an.