Manchester United prêt à s'offrir une cible du PSG

Auteur d'une saison irrégulière, Manchester United cherche à tout prix à se renforcer. Et les Red Devils sont prêts à s'offrir une cible du PSG.

Tout le monde du football européen l'attendait, c'est enfin arrivé ce week-end : le Napoli de Luciano Spalletti est champion d'Italie. Et si la fête s'est emparée de Naples pour tout le week-end, la gueule de bois pourrait rapidement être terrible. Car comme souvent quand un club inattendu réalise une saison d'excellence, le pillage n'est jamais loin. Et c'est plus que probablement ce qui attend les Partenopei cet été. Manchester United, en grand besoin de renfort, s'est d'ailleurs positionné pour s'offrir l'une des pièces maîtresses des Napolitains, un roc que convoite également le PSG.

Kim Min-jae, source de grands intérêts

Outre Luciano Spalletti, Victor Osimhen et Kvicha Kvaratskhelia qui ont crevé l'écran, le scudetto napolitain doit beaucoup à la solidité défensive de l'équipe. Une muraille parfaitement représentée par le pilier sud-coréen Kim Min-jae, recruté cet été en provenance de Fenerbahçe. Transféré contre 18M, le défenseur central est aujourd'hui estimé à 50M et son club ne compte pas le brader.

Il existe cependant une clause particulière dans le contrat du sud-coréen qui diminue sa clause libératoire à 45M entre le 1er et le 15 juillet de cet été, une « promotion » dont le PSG souhaiterait ardemment profiter pour s'offrir un central solide de plus (Milan Skriniar se dirigeant déjà gratuitement vers Paris). Mais Manchester United, qui veut également s'offrir Kim, ne l'entend pas de cette oreille et serait prêt à accélérer les choses pour devancer les Parisiens. Les Red Devils prépareraient même déjà une offre avoisinant les 60M pour convaincre le Napoli de leur céder, à eux, leur roc défensif.