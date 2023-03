Le PSG veut profiter d'une incroyable réduction pour s'offrir son prochain défenseur

Alors que le club travaille déjà à renforcer son effectif pour la saison prochaine, le PSG aurait ciblé son prochain défenseur grâce à une réduction.

Recruté pour 18M à l'été par le Napoli, le défenseur sud-coréen Kim min-jae réalise une excellente saison qui attire évidemment les convoitises tout en ayant fait drastiquement gonflé sa cote et son prix. Un problème quand on sait à quel point il est difficile de négocier avec son excentrique président Aurelio De Laurentiis. Pourtant, la Gazzetta dello Sport révèle que le joueur sera exclusivement « en promo » lors des deux premières semaines de juillet. Le PSG est sur l'affaire.

Une clause de promotion dans le contrat

Cette bizarrerie est liée à une clause comprise dans le contrat de l'ancien joueur du Fenerbahçe et stipule qu'il sera possible de s'attacher ses services pour un montant compris entre 45M et 50M entre le 1er et le 15 juillet de cet été. Une somme qui permettrait au club italien de réaliser une belle plus-value mais qui permettrait surtout aux nombreux concurrents intéressés de s'attacher, à coût réduit, les services de l'un des meilleurs défenseurs en Europe.

Cette opportunité financière n'est évidemment pas passée inaperçue aux yeux des grands clubs européens parmi lesquels figurent le Paris Saint-Germain. Si le club parisien s'est d'ores et déjà offert les services de Milan Skriniar, qui rejoint la capitale française gratuitement cet été en provenance de l'Inter, Luis Campos aurait également fait de Kim min-jae sa priorité pour renforcer significativement un secteur défensif trop fébrile à l'heure où Marquinhos n'offre plus les garanties passées, où Presnel Kimpembe enchaîne les blessures et où la prolongation de Sergio Ramos n'est toujours pas en passe d'être signée.

Le Sud-coréen ne serait toutefois pas la seule cible du PSG puisque le jeune central gaucher Gonçalo Inácio (21 ans), actif au Sporting Portugal, est toujours dans le viseur du directeur sportif parisien qui avait déjà tenté de l'attirer durant l'été. Une troisième possibilité observée se trouve, elle, du côté de l'Espagne en la personne de Pau Torres, plus expérimenté (26 ans) et brillant depuis plusieurs années à la Villarreal. Ces deux choix de seconde zone coûterait toutefois plus chers que la « promotion » Kim min-jae.