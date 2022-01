Manchester United prêt à conserver Rangnick ?

Manchester United discute activement de la possibilité de confier le poste d’entraineur à Ralf Rangnick de manière performante.

L'Allemand a assuré l'intérim début décembre, après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer un mois plus tôt, et a depuis redressé quelque peu le e navire du côté d’Old Trafford. Le club a disputé huit matches de championnat sous sa direction, avec cinq victoires et deux résultats nuls, et a également atteint les 16es de la FA Cup.

La direction de MU séduite par le travail de Rangnick

Selon le Sun, il pourrait maintenant être un candidat au poste à temps plein, surtout s'il parvient à se qualifier pour la Ligue des champions via la Premier League cette année. En même temps qu’il se penche sur d’autres pistes, le conseil d'administration du club suit ses progrès jusqu'à la fin de la saison.

Rangnick était arrivé dans un vestiaire fracturé et a montré qu'il n'avait pas peur de se mettre à dos certaines stars de l’équipe. Il n'a pas reculé devant Cristiano Ronaldo, faisant savoir à l'attaquant vedette qu’il ne devait pas montrer ses frustrations publiques après l'avoir remplacé contre Brentford récemment.

Rangnick a également commencé l’opération dégression au sein de l’équipe première. Il a donné son feu vert pour que le Français Anthony Martial rejoigne Séville en forme de prêt. Il a également autorisé Jesse Lingard à quitter Old Trafford en cette période de mercato.