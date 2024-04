Manchester United prêt à casser sa tirelire pour ce joueur

La révolution estivale de Manchester United devrait permettre au club d'Old Trafford de réaliser une série de gros transferts

Les Red Devils sont à la recherche de renforts offensifs depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la fin de l'année 2022. Rasmus Hojlund n'arrive pas à faire oublier le quintuple Ballon d'Or, et les Red Devils ont le sentiment d'avoir besoin de renforts en attaque.

Marcus Rashford et Antony ont connu des saisons médiocres et il ne fait aucun doute que des améliorations sont recherchées sur les deux ailes en conséquence. Fichajes rapporte que Man Utd est prêt à conclure un accord qui marquera effectivement la fin de la carrière de Rashford à Old Trafford.

Au moins 70 millions d'euros

"Manchester United a jeté son dévolu sur l'attaquant de l 'AC Milan Rafael Leao afin de renforcer sa ligne d'attaque avant le prochain marché des transferts", rapporte ainsi la source espagnole. Leao, 24 ans, s'est avéré être une menace offensive plus constante que Rashford, qui a généralement connu des périodes fastes tout au long de sa carrière avant de connaître de longues périodes plus calmes. Le Portugais a inscrit 12 buts et délivré 12 passes décisives cette saison. La saison dernière, il a marqué 16 buts et créé 15 passes décisives en 48 sorties.

L'article continue ci-dessous

Le média ibérique affirme qu'Arsenal est également intéressé par Leao, mais le prix demandé par l'AC Milan devrait décourager les prétendants au titre de la Premier League. La valeur de transfert estimée de l'ailier par certains sites spécialisés se situe autour de 70 millions d'euros, mais Man Utd estime qu'il vaut la peine de casser la banque - et le marché des transferts-, selon Fichajes.