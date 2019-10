Manchester United - Première victoire à l'extérieur depuis le PSG

Victorieux à Belgrade ce jeudi, les Red Devils ne s'étaient plus imposés loin d'Old Trafford depuis le match contre le PSG, soit 11 rencontres.

La victoire de sur la pelouse du Partizan Belgrade ce jeudi soir est un petit événement. C'est la première fois que les Red Devils s'imposent loin de leurs bases depuis plus de sept mois. C'était le 6 mars dernier en huitièmes de finale retour de au Parc des Princes, et les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer éliminaient le PSG (3-1). Depuis, 11 rencontres sans victoire à l'extérieur et 232 jours écoulés.

Le penalty transformé par Anthony Martial, seul but de la rencontre, a ainsi mis fin à l'une des pires séries de l'histoire du club loin d'Old Trafford. Un succès qui permet à l'international français, de retour comme titulaire après son entrée en jeu contre , et ses partenaires de compter sept points après trois journées et d'occuper la première place de leur groupe.

L'article continue ci-dessous

Lors de ces onze derniers matches en déplacement, les Mancuniens ont concédé quatre matches nuls et subi sept défaites, pire série depuis 1989 (11 rencontres déjà). Une série qui a vu la situation changer radicalement, notamment pour Ole Gunnar Solskjaer.

Pas encore désigné entraîneur pour le long terme début mars, le Norvégien a bénéficié de ce succès parisien pour se voir offrir un contrat de trois saisons. Quelques mois plus tard, c'est peu dire que le mauvais départ de son équipe a fragilisé sa position à la tête des Red Devils.

Car depuis le penalty de Marcus Rashford dans les derniers instants au Parc des Princes, Manchester United n'a pas rivalisé avec Barcelone au tour suivant (0-1, 0-3). Pire, il n'a pris que 10 points sur 27 possibles en championnat depuis le mois d'août et ce n'est pas le match nul contre Liverpool concédé dans les dernières minutes du match qui va ramener la confiance chez le club le plus titré du Royaume.