Manchester United : Brendan Rodgers prend position pour son avenir

Brendan Rodgers a une fois de plus réitéré son engagement envers Leicester, insistant sur le fait que les rumeurs le liant au poste d'entraîneur de Manchester United ne sont "pas réelles". L'entraîneur des Foxes, qui a mené le club à la victoire en FA Cup la saison dernière, fait partie des noms qui figurent sur la liste des candidats retenus par les Red Devils pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer à la tête de l'équipe première pour terminer la saison.



Manchester United : pour Scholes, Carrick devait partir avec Solskjaer



Cependant, l'ancien entraîneur de Liverpool a pris ses distances par rapport à ces rumeurs, insistant sur le fait qu'il est heureux au King Power Stadium. Brendan Rodgers s'est exprimé lors d'une conférence de presse en vue du match d'Europa League de jeudi contre le Legia Varsovie, et le poste vacant à Manchester United a sans surprise été l'un des sujets abordés par les journalistes.

Rodgers focalisé sur Leicester

Interrogé sur les rumeurs le liant à Old Trafford, Rodgers a répondu : "Je ne les prends pas pour argent comptant, ce n'est pas réel. Il y a toujours des rumeurs et il y en aura jusqu'à ce qu'ils nomment un manager à plein temps. Mon engagement est ici. La culture ici concerne le développement des joueurs, et c'est là que je le vois, encore plus en cette période."



Manchester United vise Ernesto Valverde

Comme le rapporte GOAL, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino est le choix préféré de United pour succéder à Solskjaer. L'ancien entraîneur de Tottenham serait très intéressé par ce transfert, mais le PSG ne souhaite pas perdre l'Argentin en milieu de saison et a repoussé la demande initiale de United. Le club devrait donc poursuivre son projet initial de nommer un manager intérimaire jusqu'à la fin de la saison avant une nomination définitive en été.

L'article continue ci-dessous

Des débuts réussis pour Carrick



L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, figure sur la liste des candidats retenus et a déjà entamé des discussions pour prendre les rênes à court terme. Michael Carrick est actuellement l'entraîneur intérimaire et a mené le club à une victoire 2-0 en Ligue des champions contre Villarreal mardi.

L'ancien milieu de terrain des Red Devils sera selon toute vraisemblance encore sur le banc de touche ce week-end pour le choc contre Arsenal, et si Manchester United ne parvient pas à trouver une solution satisfaisante et convaincante pour prendre la relève d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de touche d'Old Trafford, il pourrait bel et bien poursuivre sa mission et terminer la saison avant d'être remplacé par un autre technicien l'été prochain.