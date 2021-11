Manchester United : pour Scholes, Carrick devait partir avec Solskjaer

Paul Scholes estime que Michael Carrick et le reste de son staff à Manchester United devraient être "embarrassés" de ne pas être partis avec Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United a pris la décision de licencier le Norvégien après une défaite 4-1 à Watford, ce qui place l'équipe à la septième place de la Premier League et à 12 points du leader Chelsea. Michael Carrick est passé du statut d'assistant à celui d'entraîneur principal à titre temporaire et le reste de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a conservé son poste. Ce qui n'a pas été du goût de Paul Scholes, qui estime qu'ils auraient tous dû partir.

"Je serais gêné de faire partie du staff"

S'exprimant avant la victoire 2-0 des Red Devils à Villarreal, qui leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la légende du club a déclaré à BT Sport : "Ce sont les mêmes personnes qui dirigent l'équipe. Ce sont les mêmes personnes qui ont la responsabilité de mettre l'équipe sur le terrain. Ole leur donnait la responsabilité de le faire. Pourquoi ça changerait maintenant ? Je ne sais pas", s'est interrogé l'Anglais.

"Je serais gêné de faire partie du staff maintenant après ce qui est arrivé à Ole. Faire partie du staff et préparer l'équipe pour ce soir, ils auraient tous dû partir. Ole leur faisait confiance chaque semaine pour préparer l'équipe aux matchs. Ils ont laissé tomber le club, les joueurs, autant qu'Ole", a ensuite estimé l'ancienne gloire des Red Devils, très remontée.

Toujours est-il que le règne de Carrick a commencé de la meilleure façon possible mardi soir, et il a été rapporté qu'il pourrait rester à la barre jusqu'à la fin de la saison, s'il continue à fournir des résultats positifs. Cependant, United devrait nommer le successeur permanent de Solskjaer cet été et un certain nombre de candidats de haut niveau ont déjà été cités.

Zinédine Zidane, Erik ten Hag et Brendan Rodgers ont tous été mentionnés, mais GOAL a rapporté que Mauricio Pochettino est leur premier choix. L'Argentin, qui a encore 18 mois de contrat avec le PSG, a cependant minimisé les liens avec United pour le moment, en déclarant aux journalistes : "Je suis heureux avec le PSG. C'est un fait. Ce n'est pas à débattre. Je suis heureux à Paris".