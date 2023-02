Manchester United : pour Rio Ferdinand le renouveau de Bruno Fernandes est lié au départ de Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes n'a pas "connecté" avec Cristiano Ronaldo à Manchester United et s'est "désintéressé", d'après l'ancien Red Devil.

Cristiano Ronaldo a quitté les Red Devils en novembre par consentement mutuel après une interview explosive dans laquelle il a critiqué le club et le manager Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo a connu des ratés lors de ses derniers mois à Manchester United et son duo avec Bruno Fernandes a semblé se briser, les deux joueurs semblant être sur des longueurs d'onde différentes.

"Bruno était meilleur quand Cristiano n'était pas là"

Cependant, depuis le départ de l'attaquant portugais, Bruno Fernandes a retrouvé son meilleur niveau et a marqué son quatrième but lors de ses sept dernières apparitions samedi, en convertissant le penalty contre Crystal Palace. Cela a conduit l'ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand, à insister sur le fait que le milieu de terrain a besoin d'être l'homme principal pour s'épanouir, ce qui n'était pas possible aux côtés de Ronaldo.

Rio Ferdinand a dévoilé sa théorie sur le retour en forme de Bruno Fernandes depuis quelques semaines sur sa chaîne YouTube Vibe with Five : "Il y a certains joueurs dont le jeu n'est tout simplement pas connecté et je pense que Cristiano et Bruno... Bruno Fernandes était tout simplement meilleur quand il n'était pas là ou dans l'équipe".

"Fernandes a besoin que le jeu passe par lui"

"Je pense que c'est peut-être parce que Bruno a besoin d'être le gars par qui le jeu passe, et je pense que le problème avec Cristiano Ronaldo, c'est qu'à cause de sa réputation et de son talent, les gens pensent qu'ils doivent le trouver. J'ai joué dans des équipes où vous avez un excellent numéro 9 et votre premier regard est le numéro 9", a ajouté l'Anglais.

"Quand ils sont aussi bons, vous regardez au-delà de tous les autres et j'avais [Paul] Scholes et [Michael] Carrick devant moi. Parfois, je regardais d'abord devant eux. Mais Bruno veut être le premier à regarder et dit : "Donnez-moi le premier regard, car je veux être le gars qui joue le ballon pour définir le jeu". S'il n'obtenait pas ce premier regard, il était peut-être un peu désintéressé, je ne sais pas, et cela ne lui convenait pas. Vous voyez le meilleur de lui maintenant parce que le jeu semble passer par lui plus souvent qu'à son tour à Man United", a conclu Rio Ferdinand.

Bruno Fernandes a été un rouage essentiel dans le système d'Erik ten Hag. Le milieu de terrain s'est épanoui dans un certain nombre de rôles différents pour les Red Devils cette saison. Il a également reçu le brassard de capitaine, Harry Maguire étant réduit au rôle de remplaçant, ce qui montre son importance croissante dans l'équipe.

Le milieu de terrain sera de retour en action lorsque Manchester United accueillera Leeds à Old Trafford mercredi en Premier League. Cristiano Ronaldo, quant à lui, espère retrouver le chemin des filets, après avoir marqué sur penalty, lors du déplacement d'Al-Nassr à Al-Wehda, un jour plus tard, pour un match de Pro League saoudienne.