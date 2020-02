Manchester United, pour Rashford, c'est plus grave que prévu

Marcus Rashford a passé un scan et sa blessure au dos serait finalement pire que prévu initialement.

Ole Gunnar Solskjaer affirme que la blessure de Marucs Rashford est pire que ne le craignait à l'origine; la date de retour de l'attaquant étant remise en question.

Rashford a d'abord marqué face aux Wolves en troisième tour la lorsque l'attaquant est entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, mais a été contraint de s'arrêter de jouer après seulement 15 minutes sur le terrain.

Solskjaer a révélé ensuite que Rashford serait absent pendant au moins six semaines en raison d'une double fracture au dos.

Cependant, il semble désormais sque la convalescence de l'attaquant anglais sera prolongée, son manager ayant indiqué que le joueur sera absent un peu plus longtemps pour récupérer.

"Il a fait un scan et c'est plus grave que ce à quoi nous nous attendions. Quand il guérira, il sera plus fort, nous ne pouvons donc pas précipiter son retour", a déclaré Solskjaer mercredi. "J'espérais qu'il allait se remettre plus vite.", a ajouté le coach mancunien.