Manchester United - Pogba malade suite au mariage de son frère

Le milieu de terrain français a activement participé au mariage de son frère… avant d’être déclaré malade deux jours plus tard.

Les supporters de se souviennent-ils encore de Paul Pogba ? Certainement, mais la question mérité d’être posée lorsqu’on sait que le dernier match du Tricolore avec les Red Devils remonte au… 30 septembre 2019 et un match nul contre (1-1).

Face aux Gunners, le champion du monde s’est blessé à la cheville, et on ne l’a donc plus revu sur un terrain. D’innombrables rumeurs ont vu le jour pour expliquer cette (trop) longue absence : d’un début de bras de fer à une manière de préparer un transfert hivernal au Real, mais à en croire son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, il ne s’agit de rien de tout cela.

"En plus de sa blessure à la cheville, il est maintenant tombé malade et il a pris deux ou trois jours de repos. Ce n'est pas très bénéfique et cela l'a probablement retardé un peu. Paul est un joueur de top niveau et on veut le voir jouer son meilleur football avec United. Il faut juste qu'on le remettre à un niveau de forme suffisant pour jouer. Nous travaillons dur pour le récupérer", a expliqué le technicien norvégien dans des propos publiés sur le site du club.

Les danses de Pogba ont fait le buzz sur les réseaux sociaux

Pogba serait donc malade, et il l’est visiblement devenu en se rendant en région parisienne vendredi dernier afin d’assister au mariage de son frère. Lors de cet heureux évènement, le milieu de terrain ne s’est évidemment pas caché lorsque l’heure de danser est venue, malgré sa blessure. Les images ont été abondamment commentées sur les réseaux sociaux, et elles n’ont certainement pas échappé à la direction des Red Devils.