Manchester United : Pogba a été prié de fermer sa "putain de bouche" par les supporters de West Ham

Le milieu de terrain français a aidé les Red Devils à prendre trois points au London Stadium et a dû être traîné dans le tunnel après la rencontre.

Manchester United a eu chaud sur la pelouse de West Ham ce dimanche. Après sa défaite en Ligue des champions contre les Youngs Boys de Berne, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a rebondi avec une nouvelle victoire en Premier League. Les Red Devils comptent treize points, soit autant que Liverpool et Chelsea co-leaders de la Premier League. Mais Manchester United s'est fait peur et aurait pu concédé un match nul en toute fin de match si David De Gea n'était pas parvenu à stopper le penalty de Mark Noble.

Après ce match très tendu, les joueurs de Manchester United ont exhulté, soulagés de signer un précieux succès dans la course au titre. Paul Pogba a été impliqué dans une confrontation grossière avec des supporters de West Ham après la victoire de Manchester United au London Stadium. Michael Carrick, entraîneur adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer, a dû traîner le Français dans le tunnel après qu'on lui ait dit de fermer sa "putain de gueule".

Le milieu de terrain champion du monde 2018 avec les Bleus n'a pas semblé dire grand-chose lorsqu'il a quitté le terrain à la fin d'une rencontre mouvementée dans l'est de Londres, mais certains fans des Hammers n'ont pas apprécié ses supposées railleries. Paul Pogba était prêt à rester de marbe une fois devenu la cible d'insultes, mais Michael Carrick a préféré ne pas prendre de risque et l'a fait sortir de la ligne de tir.

Que s'est-il passé avec Pogba ?

AVERTISSEMENT : La vidéo suivante contient un langage que certains téléspectateurs peuvent trouver choquant.

Pourquoi les supporters de West Ham étaient-ils mécontents ?

Les supporters des Hammers ont vu leur humeur se dégrader dimanche après une fin de match palpitante. Said Benrahma avait donné l'avantage aux hôtes à la demi-heure de jeu, mais Cristiano Ronaldo a rétabli la parité cinq minutes plus tard. On pensait que les points serait partagés, mais Jesse Lingard, ancien joueur de West Ham, est sorti du banc pour inscrire un but spectaculaire à la 89e minute, permettant aux Red Devils de reprendre l'avantage.

Les Hammers se sont vus offrir une bouée de sauvetage dans le temps additionnel lorsqu'un penalty a été accordé. Mark Noble est sorti du banc pour tirer le penalty, mais David De Gea a repoussé sa tentative. Paul Pogba et ses coéquipiers se sont livrés à des célébrations remarquées au coup de sifflet final, certains supporters locaux n'appréciant guère de voir les visiteurs repartir dans le nord du pays avec les trois points.

Manchester United s'affirme comme un prétendant pour le titre avec un début de saison réussi, même si ces dernières semaines, les Red Devils l'emportent souvent de manière assez étriquée. Manchester United recevra Aston Villa le week-end prochain tandis que West-Ham se déplacera sur la pelouse du Leeds de Marcelo Bielsa.