Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer ne s'enflamme pas pour le titre

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas voulu s'étendre sur les chances de titre de Manchester United après sa victoire spectaculaire à West Ham, rappelant en plaisantant qu'il avait "perdu son travail hier" après la déception de la semaine en Coupe d'Europe. Le Norvégien a abordé le match de dimanche au London Stadium sous une certaine pression après une défaite surprise et décevante contre les Young Boys en Ligue des champions (2-1), malgré un but marqué par son attaquant Cristiano Ronaldo.

Mais les Red Devils ont rebondi en Premier League en s'imposant 2-1 contre les hommes de David Moyes, dans un contexte compliqué, pour rester à égalité de points avec Chelsea et Liverpool en tête du championnat anglais. Le score ne raconte que la moitié de l'histoire, Jesse Lingard ayant arraché la victoire à la 89e minute avant que David de Gea n'arrête le penalty de Mark Noble dans le temps additionnel. Un scénario miracle qui laisse à penser que cette équipe pourra lutter pour le titre en fin de saison.

"Vous ne m'aurez pas sur ce sujet maintenant"

Ole Gunnar Solskjaer, cependant, garde la tête froide et a rappelé aux journalistes que certains s'interrogeaient sur son avenir il y a encore quelques jours. "Vous ne m'aurez pas sur ce sujet maintenant. J'étais probablement au plus bas et j'ai perdu mon travail hier. C'est comme ça que ça se passe à Man United. Nous avons mérité trois points. C'est un endroit difficile à vivre, ici. J'espère que ces points feront la différence. On verra [pour le titre] quand on sera vers avril et mai", a ainsi confié l'entraîneur.

En réfléchissant sur le match lui-même, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu'il y avait place à l'amélioration. Le Norvégien était particulièrement mécontent de la défense de son équipe sur le but de Saïd Benrahma, qui est entré suite à une énorme déviation du défenseur Raphaël Varane. "Nous devons mieux défendre. Nous devons faire en sorte qu'il soit plus difficile de nous briser. Pour leur but, la structure n'était pas bonne pour une raison quelconque et nous devrons travailler dessus" , a-t-il analysé.

Enfin, le technicien des Red Devils a évoqué le cas de Jesse Lingard, buteur décisif et bien décidé à se faire une place. "Jesse a été très clair, il veut se battre pour sa place et faire partie d'une équipe de Man United qui va loin. Il jouera mercredi car je vais faire quelques changements". Une rotation nécessaire pour les organismes.