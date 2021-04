Manchester United, Paul Pogba s’est inspiré de Brady, Jordan et Ali

Dans une interview accordée à l’UEFA, Pogba a avoué s’être inspiré de la force mentale des champions que sont Brady, Jordan et Ali.

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a admis s'être inspiré de grands champions hors football pour progresser, avec Tom Brady, Michael Jordan et Muhamed Ali comme modèles pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018.

L'international français ne pouvait pas souhaiter de meilleurs modèles que ceux de sa liste de trois hommes, puisqu’il a puisé sa force chez trois sportifs considérés comme les plus grands de l’histoire dans leur sport. Brady pour le football américain, Jordan pour le basket et Ali pour la boxe. Les trois dépassant les limites de l’excellence individuelle.

Pogba est impatient de consolider son propre héritage aux côtés de personnages emblématiques de tout le spectre sportif, le joueur de 28 ans cherchant à prendre autant de leçons que possible d'un ancien champion des poids lourds et de ceux qui ont plusieurs bagues du Super Bowl et de Finals de la NBA.

La star des Red Devils, Pogba, qui est en train de traquer un titre en Ligue Europa cette saison, a déclaré au site officiel de l'UEFA

"Je pense que tous les sports ont des aspects en commun, et la force mentale en fait partie."

"Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est que les athlètes gagnent beaucoup d'argent et qu'ils sont célèbres et reconnus dans le monde entier, mais ce que vous ne voyez généralement pas, c'est le travail qu'ils font en dehors du terrain, et c'est l’aspect le plus important pour moi: vous ne voyez pas non plus leurs problèmes familiaux ou leurs problèmes quotidiens."

"Ils réussissent toujours à être sur le terrain, à bien performer et à être les meilleurs; ils parviennent à continuer à travailler et à être les meilleurs pendant encore deux, trois, voire 10 ans, ou tout au long de toute une carrière. C'est ce qu'est la force mentale, et c'est de cela que tous les sportifs et moi pouvons nous inspirer."

"Tom Brady était juste un exemple pour vraiment montrer aux gens que, malgré son âge, il était toujours à la hauteur du défi. Il a changé de franchise mais a quand même gagné, ce qui signifie qu'il est possible de le faire. Il voulait montrer aux gens qu’il pouvait toujours réussir même après avoir changé de club. Il n’abandonne jamais."

"J'ai un autre exemple d'inspiration personnelle pour moi: Michael Jordan. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent déjà son histoire, et son leadership et son éthique de travail ont vraiment été une inspiration pour moi."

"Il faut aussi être égoïste, pour ainsi dire, car il faut au moins penser à soi pour être le meilleur. Cela signifie que, après une séance d'entraînement, si vos amis vous appellent pour aller dehors, il faut penser à soi, refuser et aller s'entraîner davantage à la place."

"Vous voulez prendre les derniers tirs, comme [Michael Jordan] l’a fait, et vous voulez toujours gagner. Cela demande une force mentale extraordinaire, et c’est une grande source d’inspiration pour moi."

"Muhammad Ali est aussi une inspiration pour moi. À son époque, il était l'un des plus jeunes poids lourds - tout comme Mike Tyson après lui - à être couronné champion du monde. Toutes ces personnes sont des inspirations en raison de leur éthique de travail quotidienne."

"Ils se poussent. Ils peuvent tomber ou perdre, mais ils continuent, ils reviennent plus forts et ils n'abandonnent jamais. C'est important pour moi."

La victoire en Coupe du monde avec la France en 2018 marque le point culminant de la carrière de Pogba à ce jour. Il a cependant connu un succès considérable au niveau du club, bien qu'il soit souvent remis en question depuis son retour à Manchester United voilà cinq ans.