Manchester United : Patrice Evra compare Wout Weghorst à un attaquant français

Wout Weghorst va rejoindre Manchester United cet hiver afin de remplacer numériquement Cristiano Ronaldo et pour Patrice Evra, il a un rôle à jouer.

Wout Weghors, l'attaquant international néerlandais, qui est toujours sous contrat avec Burnley, est en train d'essayer de rompre un prêt au club turc de Besiktas et d'en obtenir un autre avec les géants de la Premier League à Old Trafford. L'attaquant de 30 ans est l'heureux élu pour succéder numériquement à Cristiano Ronaldo chez les Red Devils.

"Il me rappelle un peu Giroud"

Des questions ont été posées sur les raisons qui poussent Manchester United à cibler l'attaquant de 30 ans, mais d'autres ont soutenu qu'il pouvait offrir quelque chose de "différent" aux Red Devils. Evra a suggéré que le Néerlandais au physique imposant pourrait jouer un rôle similaire à celui du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, qui a déjà impressionné dans le football anglais avec Arsenal et Chelsea.

Evra a déclaré à Betfair que l'opération de transfert semblait imminente à Manchester : "Les rapports disent que Wout Weghorst semble prêt à signer pour Man United, nous sommes déjà passés par là, nous avons eu tellement de joueurs qui semblaient prêts à signer et nous devons être prudents, mais c'est un bon joueur. En tant que joueur, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il me rappelle un peu Olivier Giroud".

"Un bon finisseur, fort dans les airs"

"Il joue dos au but, avec son endurance, il est fort physiquement et il sait comment garder le ballon. Il sait comment jouer dans cette position fixe, des joueurs comme [Marcus] Rashford et toute l'équipe apprécieront de jouer avec un joueur comme ça. Comme Giroud, parfois vous leur passez juste le ballon et vous pouvez courir derrière eux. C'est un bon finisseur et il peut finir avec les deux pieds. Il est fort dans les airs. C'est le genre d'attaquant que je vois bien réussir s'il signe à United", a conclu l'ancien capitaine des Red Devils.

L'ancien défenseur de Manchester United s'est exprimé sur les qualités que Weghorst apportera selon lui, à l'équipe d'Erik ten Hag : "Vous pouvez voir qu'il n'est pas seulement un buteur, vous pouvez voir que Ten Hag veut avoir plus de contrôle dans les matchs et je pense que le problème de United est qu'ils gagnent mais ils ne contrôlent pas les matchs pendant 90 minutes et avec ce genre de joueurs, ils vous laissent respirer quand vous êtes sous pression".

"Evra valide la piste Weghorst"

"Vous pouvez lui envoyer le ballon, sur sa poitrine, sur sa tête et il gardera le ballon ou pourra faire des passes décisives pour d'autres joueurs. Tactiquement et techniquement, je pense qu'il pourrait être un joueur vraiment intéressant pour United. Ce serait formidable, mais attendons qu'il joue sous le maillot de United. Lorsque vous réalisez des performances avec d'autres clubs dans d'autres championnats, vous serez toujours jugé lorsque vous le ferez en Premier League", a conclu Patrice Evra.

Weghorst n'a inscrit que deux buts pour Burnley en 20 apparitions après avoir rejoint les Clarets en provenance de Wolfsburg en janvier 2022, mais il a trouvé la cible à neuf reprises pour Besiktas et a également failli anéantir les rêves de Coupe du monde de l'Argentine avec un doublé spectaculaire lors d'un quart de finale épique au Qatar.