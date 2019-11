Manchester United-Partizan 3-0, les Red Devils et Martial sans forcer

Manchester United s'est qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa grâce à un joli succès face au Partizan Belgrade (3-0).

a outrageusement dominé la rencontre dès le coup d"envoi en apportant le danger à la moindre accélération. Après 20 minutes de jeu, les Mancuniens finiront par ouvrir le score par Greenwood après un bon travail d'un Rashford bien en jambes.

Quelques minutes plus tard et face à un adversaire très faible, les Red Devils vont doubler la mise sur un festival de Martial. Le Français dribble deux joueurs avant de faire passer le cuir sous Stojkovic pour le 2-0. United domine et fait le show, histoire de se relancer un peu dans une campagne rocailleuse, notamment en .

La deuxième période verra Marcus Rashford enfin marquer un but mérité au vu de sa prestation. Le buteur anglais profite d'une très blle remise en contrôle orienté du plat du pied d'Ashley Young pour envoyer le ballon en lucarne.

3-0, score final. Très belle prestation des Mancuniens. Notamment Martial, Greenwood et Rashford. Les Red Devils qualifiés pour les 16e. Avec un 15e match consécutif sans défaite en Europa League pour les hommes de Solskjaer.