Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer prône l'union sacrée

L'entraîneur des Red Devils a regretté les chants hostiles à la direction entendus lors de la victoire de son équipe face à Norwich (4-0), samedi.

Alternant le bon et le moins bon depuis le début de la saison, est une équipe à la trajectoire quelque peu illisible. Néanmoins, si tout n'est pas à jeter dans le développement des pensionnaires d'Old Trafford, les Red Devils, club mythique du football anglais, suscitent forcément des attentes très élevées. Des attentes parfois trop lourdes à supporter pour les joueurs, mais aussi et surtout pour l'entraîneur, souvent pointé du doigt.

Bref, à Manchester United, c'est tout le club qui en prend pour son grade quand les résultats sont décevants. Et les dirigeants ne font pas exception, eux qui ont été pris pour cibles lors de la large victoire face à Norwich (4-0), samedi, les supporters ayant entonné des chants hostiles à leur encontre. Un climat qui ne rend pas forcément service à l'équipe selon l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui s'est notamment exprimé sur ces chants.

"Nous devons être unis, nous sommes une famille"

"Je ne suis pas certain que les joueurs les aient entendus, mais je les ai remarquées. En tant que club, nous devons rester soudés, nous devons être unis, nous sommes une famille. Je peux seulement dire que depuis que je suis là, je suis soutenu par les propriétaires, je suis soutenu et ils me soutiennent", a d'abord déclaré le successeur de José Mourinho, avant de défendre le bilan de son équipe, toujours en course dans toutes les compétitions.

"Nous sommes toujours en lice en , en Cup, nous sommes cinquièmes en Championnat, toujours dans la course. Nous avons amélioré notre classement par rapport à la saison dernière, nous avons la (en 16es de finale contre le Club Bruges, 20 et 27 février). Ils (les fans) doivent me croire quand je dis que nous faisons plein de bonnes choses", a rappelé Ole Gunnar Solskjaer. Union sacrée demandée.